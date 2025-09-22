СК возбудил дело о теракте после атаки на Крым

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после атаки на Форос дронами
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на поселок Форос в Крыму, где погибли три человека.
Уголовное дело по факту террористического акта возбуждено Главным следственным управлением СК России после атаки украинских вооруженных формирований на поселок Форос, передает Следком. Дело возбуждено по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, украинские националисты 21 сентября атаковали Форос с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате преступления, по словам официального представителя СК России Светланы Петренко, «погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести».
Следователи и криминалисты СК России приступили к работе на месте происшествия, изымают фрагменты БПЛА для экспертиз и устанавливают размер материального ущерба. На месте допрашиваются очевидцы событий.
СК уточнил, что устанавливаются личности украинских боевиков, отдавших и исполнивших приказ об атаке гражданских объектов Крыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на поселок Форос.
Напомним, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в Форосе в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, двое в реанимации.
По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в районе Фороса погибли три человека.