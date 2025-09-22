Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским силам в районах Алексеевки, Андреевки, Искрисковщины, Варачино, Сенного и Павловки на территории Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны. Сообщается о поражении трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. На Харьковском направлении удары пришлись по позициям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Белом Колодезе, Великом Бурлуке, Польной и Волчанске.

В результате действий российской армии в этих районах ВСУ потеряли более 185 солдат, танк, семь автомобилей, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по силам ВСУ в Купянске, Пристине, Нечволодовке в Харьковской области и в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 225 военнослужащих, также уничтожены боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение семи механизированным, штурмовой и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также частям морской пехоты, теробороны и нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 220 солдат, бронетранспортер М-113 производства США, две бронированные машины, 11 пикапов, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении Минобороны. Российские военные нанесли удары по силам ВСУ в районах Димитрова, Николайполья, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области. Потери украинской стороны превысили 500 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер М-113, три машины «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесла удары по двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, также была уничтожена бронированная машина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – до 45 военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска нанесли удары по местам запуска украинских беспилотников и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.

Средства ПВО сбили 65 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 483 беспилотника, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 198 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 777 артиллерийских орудий и минометов, а также 42 309 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России заняли контроль над населенным пунктом Поддубное в ДНР. Войска России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские части начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.