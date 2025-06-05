Покровская объяснила отказ украинок поздравлять российских синхронисток

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, решение украинских синхронисток не поздравлять россиянок с победой на этапе Кубка мира объясняется политическими мотивами, передает ТАСС. По ее словам, других негативных инцидентов в адрес российских спортсменок во время турнира не было, и атмосфера среди участников была доброжелательной.

На апрельском этапе Кубка мира в Египте российский дуэт Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе, а занявшие второе место украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались пожать им руки во время награждения. Дорошко отметила, что этот эпизод стал единственным неприятным моментом для россиянок на турнире, где они выступили впервые за три года.

Покровская подчеркнула, что власти Украины специально инструктировали своих спортсменок вести себя определенным образом на соревнованиях.

Она добавила: «Ничего ужасного не происходило, хотя могло быть и хуже – мы немного побаивались. Но страны очень благожелательно к нам относились, были рады приветствовать нас, это чувствовалось. Никакого негатива не было, дай бог, чтобы и на чемпионате мира было так».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бронзовый призер Паралимпиады в Париже Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золото россиянина Евгения Торсунова. Игроки киевского «Динамо» отказались от рукопожатий и символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за участия белградского клуба в турнире в Москве. Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде в Париже.