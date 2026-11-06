Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Похожий на космический мусор металлический шар вынесло на берег в Таиланде
Необычный круглый предмет, напоминающий часть космического аппарата, нашли на острове Май Пай в провинции Краби в Таиланде.
Специалисты выясняют происхождение объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский государственный телеканал Thai PBS. «Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA) начало расследование», – говорится в сообщении.
Власти рекомендовали местным жителям не трогать и не перемещать предполагаемый космический мусор из-за потенциальной опасности токсичных химикатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift вошла в атмосферу Земли.
В прошлом месяце фермер в Австралии обнаружил на пастбище крупный обгоревший объект и призвал Илона Маска или НАСА забрать его.
В апреле вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей.