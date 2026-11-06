Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Глава Минздрава Белгородской области объявил об уходе в отставку
Министр здравоохранения Белгородской области Иконников покинул свой пост
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил об уходе со своей должности и подвел итоги пятилетней работы на этом посту.
«Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в качестве министра здравоохранения Белгородской области. За эти годы мы вместе с медицинским сообществом и пациентами достигали результатов в повышении качества и доступности медицинской помощи», – написал Иконников в своем Telegram-канале.
По его словам, за пять лет дефицит врачей в регионе снизился с 473 до 68 человек, а среднего медперсонала – с 641 до 46. Кроме того, строители капитально отремонтировали 79 объектов здравоохранения и возвели 75 новых зданий.
Бывший министр поблагодарил коллектив регионального и федерального Минздрава за поддержку, выразив уверенность в дальнейшем процветании Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Белгородской области ушло в отставку после официального вступления Александра Шуваева в должность губернатора.