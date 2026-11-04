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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 19:33 • Новости дня

    Дипломат Жданова призвала НАТО отвести войска во избежание конфликта с Россией

    Глава делегации РФ Жданова призвала НАТО отвести войска от российских рубежей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избежать военных столкновений с Россией можно лишь отведя вооруженные силы от ее рубежей и не допуская провокаций, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Полагаем, что сторона, которая сама создает угрозу, не вправе рассчитывать на комфортабельные условия проведения враждебного по отношению к нам силового курса. Здесь работает одно правило: хочешь избежать военных столкновений – отведи вооруженные силы от наших рубежей и не допускай провокационных действий», – заявила Жданова в беседе с представителями стран НАТО на Форуме ОБСЕ по безопасности, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что у государств, усиливающих военное присутствие у российских границ, обостряется восприятие угрозы. По ее словам, они осознают вторжение в чувствительные для безопасности России районы и вряд ли могут рассчитывать на радушный прием при дальнейших провокационных шагах.

    Дипломат также напомнила, что Россия неоднократно предлагала НАТО меры по снижению военной напряженности в Европе, однако западные государства ответили отказом. В частности, речь шла об инициативах по укреплению доверия и предотвращению столкновения судов и кораблей России и стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Жданова заявила о росте в западных странах скептицизма относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины. В июле директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал условием для конструктивного диалога с НАТО строгое соблюдение фундаментального принципа неделимости международной безопасности. В феврале Жданова отметила готовность Москвы принять дополнительные меры для нейтрализации попыток альянса усилить военное присутствие у российских границ.

    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

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    2 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    @ Mateusz Kotowicz/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий.

    Польские силовики проводят превентивные мероприятия на фоне якобы существующих рисков в приграничной зоне, передает РИА «Новости». «В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.

    По его словам, поводом для наращивания присутствия силовиков стали сообщения о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких доказательств существования угроз он не привел.

    Боронь добавил, что на границу прибыли подразделения полиции из других воеводств. В операции также задействованы полицейские антитеррористы.

    Ранее самолет-разведчик НАТО провел более четырех часов у Калининградской области.

    В конце октября посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае атаки на Калининградскую область.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря из-за атак на грузовые суда

    Reuters: НАТО усилит патрулирование Черного моря после атак на суда

    НАТО решило усилить патрулирование Черного моря из-за атак на грузовые суда
    @ DPA/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Североатлантический альянс направит морские патрульные самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море после серии ударов по грузовым судам вблизи границ Румынии и Болгарии.

    Североатлантический альянс направит морские патрульные самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга после семи ударов по грузовым судам вблизи Румынии и Болгарии в прошлом месяце, пишет Reuters.

    На прошлой неделе греческий контейнеровоз был потоплен морскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии. Ранее, 23 октября, еще одно судно пострадало недалеко от румынских территориальных вод. Представитель НАТО заявил о серьезной угрозе безопасности и подчеркнул готовность инвестировать более 40 млрд долларов в средства борьбы с беспилотниками в ближайшие пять лет.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил растущий международный интерес к ограниченному прекращению огня в регионе. Однако российская сторона отвергла идею узкого морского перемирия, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске масштабного сельскохозяйственного кризиса в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Летом удары ВС России по портовой инфраструктуре Одессы и сухогрузам осложнили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. В августе атаки на дунайские порты Рени и Измаил назвали способными привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.

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    2 ноября 2026, 19:30 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО провел более четырех часов у Калининградской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области, облетая ее территорию в воздушном пространстве Польши и Литвы.

    Самолет начал полет вокруг российского региона около 14:10 мск и в настоящее время возвращается на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Борт также использовал районы над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет совершал круговой полет на высоте около 11 км, пересекая коридоры для гражданской авиации.

    Источник напомнил, что этот маршрут является одним из основных для Bombardier Artemis II, по которому он летает иногда несколько раз в неделю.

    Борт часто замечают над нейтральными водами, где он курсирует с запада на восток и обратно в южной части акватории. Самолет-разведчик также периодически летает над центральными районами стран Балтии, делая развороты в районе эстонского побережья Финского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области.

    В четверг американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.

    В прошлом месяце американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более четырех часов летал у российских границ.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Науседа назвал суммы расходов Литвы на оборону

    Президент Науседа оценил военные расходы Литвы почти в 7% ВВП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на конференции по вопросам безопасности в Берлине, что Вильнюс направляет на оборонные нужды почти 7% валового внутреннего продукта.

    Литва расходует на нужды обороны 7% валового внутреннего продукта. Об этом глава балтийской республики Гитанас Науседа сообщил на конференции в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    «В текущем году на основные оборонные нужды Литва направила 5,38% ВВП, а с учетом финансирования более широких потребностей в сфере безопасности и обороны на эти цели выделено почти 7% ВВП», – отметил Науседа.

    В проекте государственного бюджета Литвы на 2027 год ассигнования на оборону намечены в размере 4,8 млрд евро. Это позволит сохранить финансирование по линии Минобороны на уровне 5% ВВП. По решению Госсовета обороны такой уровень расходов Вильнюс намерен выдерживать как минимум до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Ранее Координационный совет по всеобщей национальной обороне страны закрепил планы по переходу к нему. А литовское министерство обороны сообщило о направлении Бельгией истребителей F-16 для охраны воздушного пространства над странами Балтии.

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    3 ноября 2026, 19:07 • Новости дня
    Истребители НАТО 16 раз за месяц сопроводили российские самолеты у границ Литвы

    Минобороны Литвы: Истребители НАТО в октябре 16 раз сопроводили самолеты России

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители НАТО, размещенные на литовской авиабазе Зокняй, в октябре 16 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ Литвы, сообщило министерство обороны республики.

    «Самой интенсивной была неделя с 12 по 18 октября, когда истребители поднимались в воздух шесть раз», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Процедура воздушного сопровождения является для Североатлантического альянса установленной контрольной мерой. Новым явлением в дежурстве ВВС НАТО стали полеты для идентификации нарушающих воздушное пространство беспилотников. Такие вылеты были совершены 3, 18 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    На прошлой неделе Бельгия направила шесть истребителей F-16 в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии.

    Власти Литвы запланировали расширить авиабазу ВВС страны в Шяуляй для размещения до 750 военнослужащих Североатлантического альянса.

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    3 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Посольство обвинило власти Финляндии в дискриминации спортсменов

    Посольство обвинило Финляндию в дискриминации российских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Финляндии демонстрируют двойные стандарты в спорте и продвигают дискриминационные подходы по отношению к российским спортсменам, заявили в российском посольстве в Хельсинки.

    Ситуация в сфере спорта наглядно показывает проявление двойных стандартов в действиях финских властей, передает РИА «Новости» заявление российской дипмиссии.

    «С одной стороны, здесь заявляют о категорической неприемлемости дискриминации и призывают к соблюдению «порядка» и «правил». С другой – местные власти продвигают откровенно дискриминационные по отношению к россиянам подходы и заявляют о готовности действовать наперекор решениям международных судебных инстанций», – подчеркнули в посольстве.

    В дипмиссии добавили, что политизация спорта в Финляндии становится «новой нормой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Валтонен за русофобские заявления в адрес российских спортсменов.

    В воскресенье Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

     В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам.

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    3 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Лавров заявил о провале концепции евроатлантической безопасности

    Лавров предложил гармонизировать связи в сфере безопасности в Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что концепция евроатлантической безопасности потерпела крах из-за неготовности западных стран к честному и равноправному сотрудничеству.

    На пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности глава российского внешнеполитического ведомства отметил провал попыток гарантировать принцип равенства в рамках евроатлантической модели, передает РИА «Новости».

    «Эти попытки, как мы все знаем, провалились. Запад оказался неготовым к сотрудничеству на честной, равноправной основе», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Москва последовательно продвигает инициативу формирования большого евразийского партнерства за счет налаживания связей между интеграционными объединениями на континенте. По его словам, Россия не предлагает подменять существующие межгосударственные отношения в сфере безопасности, а выступает за гармонизацию субрегиональных механизмов.

    Лавров добавил, что закрепить консенсусное понимание основ такого взаимодействия на общеконтинентальном уровне должна помочь Евразийская хартия многообразия и многополярности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    Глава МИД сообщил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    В понедельник руководитель российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

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    2 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Совбез обвинил Запад в насаждении культа безделья в СНГ

    Совбез: Западные структуры насаждают в СНГ культ безделья и легкой славы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные структуры через кино, литературу и театр насаждают в России и странах СНГ культ паразитизма и легкой славы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    По словам Шевцова, западные структуры позиционируют «культ безделья, паразитизма, легкой славы, праздности» как идеал, к которому необходимо стремиться. Об этом он заявил на международной неделе «Народы России», передает ТАСС.

    Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул необходимость упреждающих действий в сфере воспитания и образования в СНГ. «Они, наверное, не должны быть агрессивными, потому что мы никогда никому ничего не навязываем. Мы готовы делиться своими наработками, своим опытом в сфере образования точно так же, как и в других сферах», – заявил Шевцов.

    Он также отметил «жесткую конкуренцию» за смысловое пространство, где традиционные ценности обвиняются в архаичности, а взамен продавливаются «неолиберальные, по сути тоталитарные, модели со своими псевдоценностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о самостоятельном распаде колониальных держав из-за роста самосознания порабощенных народов.

    В тот же день он отметил рост агрессии западных государств по мере приближения России к успешному завершению спецоперации.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщил о новой борьбе за влияние на африканском континенте.

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    3 ноября 2026, 10:02 • Новости дня
    Самолет-разведчик США начал патрулирование над Черным морем

    Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией Черного моря.

    Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:30 мск. По состоянию на 9:38 самолет ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

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    4 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Совбезе России заявили о втягивании Европой Армении в свою орбиту

    Совбез России: Европа втягивает Армению в свою орбиту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европа втягивает Армению в свою орбиту, она намерена использовать Украину и Молдавию до конца, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок, который демонстрирует агрессивное поведение и неспособность к договоренностям, цитирует Венедиктова ТАСС.

    По его словам, в Европе открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы. Эти заявления сопровождаются беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК, объемы которых сопоставимы лишь с периодом Второй мировой войны.

    Венедиктов добавил, что НАТО, вопреки обещаниям не расширяться на восток, поглотила Финляндию и Швецию. Оставшееся боеспособное население Украины рассматривается в Брюсселе как потенциальный «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил европейскую проблематику с белорусским коллегой Игорем Секретой.

    В конце прошлого месяца помощник президента России Николай Патрушев сообщил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь большую войну в Европе.

    В сентябре в МИД России назвали показным интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией.

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    4 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Норвегия усилила военное присутствие на границе с Россией

    Минобороны Норвегии: Осло усилило военное присутствие на границе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежское министерство обороны объявило о решении разместить дополнительные силы и сенсоры для зенитных ракетных комплексов NASAMS в граничащей с Россией области Финнмарк.

    Министерство обороны страны приняло решение усилить гарнизон в коммуне Сер-Варангер, направив туда чуть более 30 военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «ВВС размещают сенсоры NASAMS в Киркенесе», – говорится в заявлении ведомства.

    Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон на границе с Россией до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с НАТО военные учения вблизи российской границы.

    В сентябре сразу четыре разведывательных борта альянса зафиксировали вблизи рубежей России.

    Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность появления военных баз блока у границ государства.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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