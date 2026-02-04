Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Россия сделала предупреждение НАТО
Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО
Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.
Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.
Ранее Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.
Сергей Лавров также сообщил, что на Западе обсуждается возможность закрытия НАТО из-за глубокого кризиса внутри альянса и угрозы конфликта между его членами.