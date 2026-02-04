Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

Ранее Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

Сергей Лавров также сообщил, что на Западе обсуждается возможность закрытия НАТО из-за глубокого кризиса внутри альянса и угрозы конфликта между его членами.