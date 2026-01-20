Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров заявил о возможном закрытии НАТО на фоне кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что среди западных стран обсуждается возможность закрытия НАТО на фоне глубокого кризиса внутри альянса, включая угрозу конфликта между его членами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что на Западе ведутся разговоры о возможности закрытия НАТО, передает ТАСС.
По его словам, альянс переживает глубочайший кризис, доходящий до обсуждений нападения одной страны-участника на другую.
Лавров также отметил, что ОБСЕ, по его мнению, утратила изначальные принципы равноправия и консенсуса. «ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия, консенсуса, переродилась полностью в инструмент, который Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации», – подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что «реанимировании» ОБСЕ кажется маловероятным, поскольку организация используется Западом для давления на Россию. Разговоры о ее перестройке вызывают вопросы, учитывая текущее положение организации.
Кроме того, министр сообщил, что Россия видит необходимость в налаживании общеконтинентального диалога в Евразии, при этом создание новой формальной структуры не требуется. «Вполне достаточно в качестве первого шага наладить общий континентальный диалог с тем, чтобы страны, которые живут на одном огромном пространстве Земли, могли бы извлекать геополитические, геоэкономические выгоды из этого своего расположения», – заявил Лавров.
Министр пояснил, что речь идет о равноправном диалоге между всеми странами и субрегиональными организациями Евразии. По его словам, российско-белорусская инициатива уже направлена на развитие такого взаимодействия, прежде всего в экономической, торговой, инфраструктурной и платежной сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что НАТО и европейские лидеры серьезно готовятся к возможной войне против России. Глава МИД России подчеркнул, что западные страны открыто готовят новую крупную войну на территории Европы и активизируют военные альянсы.