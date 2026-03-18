  Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 14:37 • Новости дня

    США и Израиль атаковали нефтяные объекты на юге Ирана

    Нефтяная инфраструктура «Южного Парса» подверглась атаке США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Ирана были атакованы объекты нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и промышленная зона Ассалуйе.

    Иранские средства массовой информации информируют о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре на юге страны, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Tasnim, инцидент затронул производственные мощности месторождения «Южный Парс».

    Издание приводит заявление, в котором указываются предполагаемые виновники произошедшего. «Часть объектов нефтяной промышленности «Южного Парса» и района Ассалуйе были атакованы американо-сионистским врагом около часа назад», – говорится в сообщении.

    На данный момент журналисты не приводят других подробностей происшествия. Информация о масштабах возможных разрушений или пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по десяткам целей на иранском острове Харк.

    Ранее коалиция Вашингтона и Тель-Авива ударила по промышленным объектам в пригороде Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции атаковал региональные базы США и топливные центры Израиля.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    18 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class John R. Farren

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание на борту флагманского корабля и задержки ремонта вынудили американское командование экстренно пересмотреть сроки эксплуатации всего авианосного флота, сообщает TWZ.

    Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

    Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.

    На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.

    Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.

    Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.

    В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    18 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации ближневосточного конфликта в ВОЗ разрабатывают планы медико-санитарного реагирования на потенциальный ядерный инцидент, последствия которого могут растянуться на десятилетия.

    Всемирная организация здравоохранения отслеживает эскалацию конфликта и прорабатывает варианты действий при радиационной угрозе, передает ТАСС.

    Директор регионального бюро Ханан Балхи отметила исключительную опасность ситуации. «Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить ущерба, который будет нанесен региону и всему миру», – заявила она.

    По словам представителя организации, персонал готовится к широкому спектру угроз, включая прямые нападения на атомные объекты. Балхи также подчеркнула, что возможные удары США по нефтяной инфраструктуре Ирана способны спровоцировать резкий рост респираторных заболеваний среди местного населения.

    Обострение ситуации началось 28 февраля, когда Вашингтон и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Под удары попали крупные города, включая Тегеран, на что Корпус стражей исламской революции ответил масштабными атаками на объекты противников в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил закрытие Ормузского пролива для американского и израильского флота.

    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани

    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    @ ABBAS SALMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    18 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    @ Str/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власть в Иране, опирающаяся на сформировавшиеся политические и общественные институты, не изменится после гибели Али Лариджани, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи подчеркнул, что отсутствие отдельной личности не способно поколебать структуру власти, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами Al Jazeera министр заявил: «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру».

    Дипломат добавил, что в государственной иерархии нет фигуры важнее верховного лидера. Однако, по его словам, даже после ухода ключевых фигур механизм управления страной продолжает эффективно функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    Ранее чиновник предупреждал о риске полного отключения электричества на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую энергосистему.

    До этого верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля.

    18 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    CNN сообщила о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    @ Cpl. Rebeka Falcon/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов, вышедший с базы на Окинаве, движется через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий, пишет CNN.

    Соединенные Штаты перебрасывают в зону конфликта дополнительные силы в количестве 2,2 тыс. человек, сообщает CNN.

    По информации канала, десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся военные из экспедиционного отряда морской пехоты, во вторник достиг Сингапура, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группировка США на Ближнем Востоке насчитывает 50 тыс. человек. Новое подкрепление следует с базы на Окинаве.

    28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, объяснив ее ракетной и ядерной угрозами Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры. В ответ были атакованы объекты США в Бахрейне, Иордании и других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон отказался подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli на Ближний Восток.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек.

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    18 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле осудили любые действия, направленные против руководства независимого Ирана и других государств, подчеркнув неприемлемость насилия в отношении их представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о решительном осуждении нападений на представителей руководства Ирана, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление ЦАХАЛ о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что Лариджани был убит в результате точечного удара израильской авиации рядом с Тегераном.

    Израильские военные провели операцию с целью устранения руководителя разведывательного ведомства Ирана.

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    18 марта 2026, 02:48 • Новости дня
    При ракетном ударе в Тель-Авиве погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного ракетного удара по восточному району Тель-Авива погибли мужчина и женщина, получившие тяжелые осколочные ранения.

    Два человека погибли в восточном районе Тель-Авива в результате ракетного обстрела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской скорой помощи MDA. Среди погибших – мужчина и женщина, у которых медики зафиксировали тяжелые осколочные ранения. Инцидент произошел в районе Рамат-Ган в ночь на среду.

    «В связи с обстрелом Государства Израиль на месте происшествия в Рамат-Гане медики подтвердили гибель мужчины и женщины с тяжелыми осколочными ранениями», – говорится в официальном сообщении службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Израиля, включая Иерусалим, сработала воздушная тревога. Над Тель-Авивом зафиксировали взрывы.

    Железнодорожная станция Савидор в центре Тель-Авива пострадала от ракетного обстрела. Поезд и платформа на станции Савидор также получили повреждения.

    18 марта 2026, 09:32 • Новости дня
    NYT: Трамп планирует захватить ядерное топливо Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки спецназа в Исфахан для изъятия радиоактивных материалов, несмотря на риски выброса токсичных газов, сообщает The New York Times.

    Президент США раздумывает над приказом о проведении масштабной миссии по уничтожению или захвату иранских ядерных запасов, пишет The New York Times.

    Трамп настаивает, что Тегеран находится на грани создания оружия и готов применить его против Израиля.

    «Они использовали бы его в течение одного часа или одного дня», – заявил американский лидер в понедельник. Подобная операция может стать одной из самых смелых и опасных в современной истории Соединенных Штатов, превосходя по сложности ликвидацию Усамы бен Ладена.

    Значительная часть обогащенных материалов, предположительно, хранится глубоко под горой в Исфахане, где повреждение контейнеров грозит выбросом радиоактивного газа. Эксперты предупреждают, что иранцы могли установить множество ловушек и ложных целей для защиты своего последнего стратегического резерва.

    До начала бомбардировок 28 февраля разведка не видела неизбежной угрозы создания бомбы Тегераном, однако после 18 дней ударов ситуация изменилась. Ранее переговоры о вывозе топлива провалились из-за отказа Вашингтона оставить Ирану даже минимальные запасы.

    Ранее стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране.

    TWZ сообщал, что США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.

    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

