Лавров заявил о снижении шансов на создание палестинского государства

Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

Tекст: Валерия Городецкая

В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.