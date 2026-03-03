Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Лавров заявил о снижении шансов на создание палестинского государства
Лавров: Шансы создания палестинского государства уменьшаются каждый день
Возможность создания палестинского государства становится все менее реальной с каждым днем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Государство Израиль создано и ведет себя достаточно активно, как вы можете заметить, а палестинского государства не существует, и с каждым днем даже теоретическая возможность его создания улетучивается», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность создания полноценного палестинского государства.
В ноябре Израиль отверг создание палестинского государства на фоне инициативы США.