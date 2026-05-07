Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС верхом безрассудства

Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару безрассудными
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар являются крайне безответственным шагом.
Лихачев заявил о высокой активности ВСУ в Энергодаре, зафиксированных ударах по городской инфраструктуре, в том числе по газораспределительной станции, жилой застройке и объектам Запорожской АЭС. По его словам, выбор атомной станции в качестве цели поражения он назвал «максимально безответственным шагом», а удары по гражданской инфраструктуре – ударом по сотрудникам станции и их семьям, передает РИА «Новости».
Лихачев сообщил: «В городе за две недели двое погибших, один из которых – сотрудник АЭС, и одна раненная женщина».
Он также отметил, что третий день подряд фиксируется высокая активность ВСУ в Энергодаре, а удары наносятся как по объектам станции, так и по городской администрации.
По данным главы «Росатома», несколько ударов были нанесены непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище. В результате взрыва возник пожар, но никто из сотрудников администрации не пострадал.
Лихачев подчеркнул, что практически ежедневно фиксируются удары по электроподстанции ЗАЭС «Радуга», из-за чего невозможно приступить к ремонтным работам. Кроме того, с 30 апреля по 3 мая Энергодар пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования, однако 5 мая подача электричества была полностью восстановлена.
Ранее украинские войска за день атаковали Энергодар 20 беспилотниками.
Днем ранее 15 дронов ВСУ ударили по зданию городской администрации.
В конце апреля один сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате прилета вражеского аппарата.