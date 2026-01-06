Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек
В одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.
«Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.