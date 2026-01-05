Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
Жертвами атак ВСУ стали двое мирных жителей Белгородской области
В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Очередное горе… В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя», – сообщил Гладков в Telegram.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина после атаки беспилотника погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. В селе Белянка Шебекинского округа дрон поразил частный дом, в результате чего погиб еще один мужчина. Гладков выразил соболезнования семьям погибших.
Также в Грайвороне после утренней атаки за медицинской помощью обратился 17-летний юноша, он был госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. В Белянке мужчина был доставлен в больницу с баротравмой и осколочными ранениями плеча и бедра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Грайворон дрон ударил по грузовику возле торгового объекта, и водитель получил ранения. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник также поразил грузовой автомобиль, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.