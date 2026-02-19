Порошенко заявил о невозможности мира на Украине без ввода войск США

Tекст: Вера Басилая

Порошенко заявил, что достижение мира на Украине невозможно без присутствия американских войск на ее территории. По его словам, только размещение солдат США позволит обеспечить реальную безопасность страны после окончания конфликта, передает Politico.

Порошенко подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в мирных переговорах, ссылаясь на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, и добавил, что для этого требуется поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что Европа финансирует Украину, но без участия Соединенных Штатов невозможно прийти к мирному соглашению.

«Роль США важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут разыгрывать роли хорошего и плохого полицейского», – заявил Порошенко.

Бывший президент считает, что Дональд Трамп, несмотря на прежние заявления об отказе размещать войска США на Украине, может изменить свою позицию ради исторического наследия. Он рассказал, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента в рамках миссии НАТО или ООН, но тогда Трамп выступал против. Однако позже американский лидер начал рассматривать такую возможность, отметил Порошенко.

Порошенко полагает, что только присутствие американских военных может гарантировать Украине безопасность, иначе конфликт возобновится.

Он также рассказал о напряженных отношениях с Владимиром Зеленским и отметил, что нынешний кризис в парламенте вынудит Зеленского создать правительство национального единства. Порошенко добавил, что не требует никаких постов, но считает это необходимым условием для выживания страны.

Ранее Порошенко заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.