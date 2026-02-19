Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость банковской системы России

Tекст: Антон Антонов

«У банков – мы это отслеживаем – достаточно капитала и чтобы реструктурировать кредиты, и чтобы наращивать дополнительно кредиты для экономики. Это важно. И мы смотрим и за резервированием, за достаточностью капитала. Банковская система абсолютно устойчива, все риски учтены», – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава Банка России добавила, что регулятор ведет мониторинг более 30 крупнейших банков страны. За октябрь-декабрь было оформлено 9,5 тыс. кредитных каникул на сумму 51 млрд рублей, а в январе года предварительные данные показывают еще 2,5 тыс. кредитных каникул на 10 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, общий объем реструктуризации по кредитам для малого и среднего бизнеса значительно превышает приведенные цифры, поскольку банки предлагают собственные программы помощи заемщикам. С октября по декабрь года по этим программам было реструктурировано кредитов на сумму 446 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка 19 февраля. Путин заявил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина приняла участие в совещании по видеосвязи, находясь в командировке.