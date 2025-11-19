Путин предложил развивать в России центры обработки данных ИИ

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать в стране программу развития центров обработки данных для нужд искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». По его словам, этот проект должен реализовываться совместно с бизнесом.

Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Путин заявил: «Предлагаю вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта». Он подчеркнул важность активного взаимодействия между государством и частным сектором для достижения технологического прорыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта в масштабах всей страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей.