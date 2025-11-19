Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ

Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык

Tекст: Антон Антонов

Глава правительства Монголии начал ответное слово по-монгольски, но после приветствия перешел на русский язык. Во время беседы он сказал: «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве». Премьер передал Путину привет от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, передает ТАСС.

Занданшатар представил нового сопредседателя российско-монгольской межправкомиссии от Улан-Батора – вице-премьера Хассуурийна Ганхуяга. Он отметил, что тот тоже «выпускник советской и российской школы» и отлично говорит по-русски.

Сам Занданшатар окончил Иркутский институт народного хозяйства (Байкальский госуниверситет) в 1992 году по направлению экономики и финансов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с Занданшатараном. Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.