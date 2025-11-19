  • Новость часаПутин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    16 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    38 комментариев
    19 ноября 2025, 20:19 • Новости дня

    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ

    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране.

    «В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    18 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    @ кадр из видео kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Кремле состоялся на русском языке, которым глава правительства Монголии свободно владеет, сообщают информационные агентства.

    Глава правительства Монголии начал ответное слово по-монгольски, но после приветствия перешел на русский язык. Во время беседы он сказал: «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве». Премьер передал Путину привет от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, передает ТАСС.

    Занданшатар представил нового сопредседателя российско-монгольской межправкомиссии от Улан-Батора – вице-премьера Хассуурийна Ганхуяга. Он отметил, что тот тоже «выпускник советской и российской школы» и отлично говорит по-русски.

    Сам Занданшатар окончил Иркутский институт народного хозяйства (Байкальский госуниверситет) в 1992 году по направлению экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с Занданшатараном. Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования

    Путин рассказал о недавнем прохождении двухдневного медобследования

    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    19 ноября 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На площадке первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» начался ключевой этап технологического оснащения, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что представленные видеоматериалы и выступления коллег подтверждают переход к ключевому этапу технологического оснащения станции.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в строительстве АЭС задействовано более 25 тыс. человек, из которых более 17 тысяч – граждане Египта, пишет ТАСС. По его словам, продолжается активная подготовка персонала для дальнейшей эксплуатации станции.

    Лихачев уточнил, что после запуска объекта на нем будут работать свыше 1,7 тыс. специалистов, подготовленных Технической академией Росатома. Это первый атомный энергоблок Египта, и строительство проходит в соответствии с установленным графиком.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи. Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.

    19 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

    Путин: Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей

    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

    18 ноября 2025, 22:44 • Новости дня
    Встреча Путина с премьером Монголии Занданшатаром состоялась в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы правительства Монголии Гомбожавын Занданшатара, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца, передает ТАСС.

    «Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия – Монголия – Китай. Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в этом формате. Путин указал также, что рост товарооборота России и Монголии по итогам восьми месяцев 2025 года составил 7,9%.

    Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству может пройти в Улан-Баторе до конца года, сообщил Путин.

    Занданшатар заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам.

    Во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и сопредседатель российско-монгольской межправкомиссии Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

    Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, также прошедшего в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также у него состоялись переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

    19 ноября 2025, 07:18 • Новости дня
    Путин: Россия предпринимает все усилия для стабилизации энергорынка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона делает все возможное, чтобы сохранить надежное снабжение потребителей энергоресурсами, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций Совета глав правительств стран-членов ШОС.

    «Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, президент России провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Кроме того, он провел переговоры с главой индийского МИД Субраманьяном Джайшанкаром.

    19 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где впервые установили корпус реактора первого энергоблока.

    Владимир Путин подключился по видеосвязи из Москвы к торжественной церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока новой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа», передает ТАСС. На мероприятии также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    АЭС «Эль-Дабаа» строят согласно межправительственному соглашению между Россией и Египтом, подписанному в 2015 году. Возведением станции занимается российская компания «Росатом».

    Комплекс будет состоять из четырех энергоблоков с совокупной мощностью 4800 мегаватт. Ожидается, что проект поможет укрепить энергетическую независимость и энергетическую безопасность Египта.

    Напомним, Россия строит в Египте первую атомную электростанцию «Эль-Дабаа» и обучает египетских студентов ее эксплуатации.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Владимиру Путину за реализацию этого проекта.

    19 ноября 2025, 09:34 • Новости дня
    Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в День преподавателя высшей школы поздравил профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с их праздником.

    «Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов», – указал глава государства.

    Его телеграмма приводится на сайте Кремля.

    Он указал на важность вклада в становление молодежи, формирования ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо России.

    Российское руководство намерено повышать роль университетов и вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала.

    «При этом исключительно важно, чтобы ваши выпускники – будущие профессионалы – получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьезную фундаментальную подготовку в естественно-научных, гуманитарных, других дисциплинах», – указал Путин.

    Он выразил всем преподавателям благодарность за неустанный труд и приумножение лучших традиций отечественной высшей школы, пожелал им успехов и всего самого доброго.

    19 ноября 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония установки корпуса первого энергоблока на строящейся египетской АЭС «Эль-Дабаа» состоялась при участии президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    Руководители стран подключились к мероприятию по видеосвязи и дали символический старт ключевому этапу сборки станции, передает ТАСС.

    Корпус реактора является важнейшим элементом энергоблока, обеспечивающим герметичность установки, удерживая высокое давление и температуру. Внутри корпуса размещается активная зона, где происходит управляемый ядерный процесс для генерации электроэнергии. Этот элемент отвечает за высокий уровень безопасности и надежности всей системы.

    Во время мероприятия Путин отметил, что Москва ценит пристальное внимание ас-Сиси не только к «флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом к расширению разноплановых контактов с Россией». Президент России отдельно подчеркнул, что такой настрой поддерживается и способствует укреплению партнерства двух государств.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эль-Дабаа».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о скором запуске АЭС Росатома в Египте.

    19 ноября 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин поздравил лидера Египта с днем рождения во время установки корпуса АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе видеосвязи на церемонии установки корпуса реактора АЭС «Эль-Дабаа» президент России Владимир Путин поздравил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения.

    Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения во время торжественного мероприятия, передает ТАСС. Лидеры России и Египта участвовали в церемонии установки корпуса реактора атомной электростанции «Эль-Дабаа» по видеосвязи.

    Путин подчеркнул, что создание объекта стало возможным благодаря личной инициативе и вкладу президента Египта. Российский лидер пожелал ас-Сиси доброго здоровья, благополучия и успеха в государственной деятельности.

    «От всей души поздравляю вас, господин президент! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – сказал он.

    Позднее, выступая с дополнительными словами, Путин выразил надежду, что энергия атомной станции поможет египетскому коллеге во всех начинаниях.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи.

    Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.

    19 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков: Путин посетит конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе заседания обратится к его участникам, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ранее Сбербанк продемонстрировал банкомат нового поколения, способный проводить экспресс-оценку состояния здоровья клиентов за 30 секунд.

    До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.

    19 ноября 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ

    Путин прибыл на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на Кутузовском проспекте в Москве, чтобы принять участие в 10-й Международной конференции AI Journey.

    Мероприятие проходит с 19 по 21 ноября и объединяет экспертов и специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) из разных стран. Каждый из трех дней форума посвящен тематике использования ИИ в науке, бизнесе и обществе, передает ТАСС.

    В кулуарах конференции развернута экспозиция современных разработок, где президент сможет лично ознакомиться с новейшими достижениями в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Такие выставки традиционно привлекают внимание специалистов и гостей форума.

    Это уже не первый раз, когда Путин принимает участие в конференции AI Journey. В прошлом году он также выступал на этом мероприятии и осматривал новинки, в том числе умное кольцо и другие гаджеты, разработанные «Сбером». Особое внимание в этот раз уделено обработке вопросов граждан к прямой линии с президентом с помощью искусственного интеллекта GigaChat – технологию презентовали главе государства в преддверии объединенной большой пресс-конференции и прямой линии.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка.

    До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.

    19 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране.

    По словам главы государства, речь идет не только о развитии отрасли, но и об управлении всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    «Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью», – сказал он во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    19 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey-2025 в Москве заявил о необходимости ускоренного снятия административных и правовых барьеров, мешающих созданию и внедрению отечественных технологий.

    Глава государства подчеркнул, что такие барьеры затрудняют развитие суверенных решений в IT-сфере, передает РИА «Новости».

    «Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий», – заявил Путин.

    Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Он также поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России.

    19 ноября 2025, 20:34 • Новости дня
    Путин призвал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость непрерывного развития искусственного интеллекта, отметив необходимость соответствовать темпам и размаху технологических перемен в современных условиях.

    Президент России Владимир Путин призвал не снижать темпы развития искусственного интеллекта, чтобы идти в ногу с происходящими глобальными изменениями, передает ТАСС. Российский лидер выступил на конференции AI Journey, где подчеркнул необходимость постоянного движения вперед в этой сфере.

    Путин отметил: «Важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед, причем постоянно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен».

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.


    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    «Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»
