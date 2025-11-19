Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
Президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране.
«В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.