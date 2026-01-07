Путин поздравил россиян с Рождеством

Tекст: Антон Антонов

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин особо подчеркнул «огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий» в единение российского общества, сохранение исторического и культурного наследия, а также в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Глава государства отметил, что религиозные организации оказывают постоянную поддержку нуждающимся, помогают участникам и ветеранам специальной военной операции, активно занимаются «делами милосердия» и благотворительностью.

Путин назвал такую работу «достойной самого искреннего признания» и подчеркнул ее значение для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду, 7 января, православные отмечают Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.