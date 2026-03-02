Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке

Посол Викторов: Россия готова стать посредником для мира на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Российская сторона готова взять на себя роль посредника, поскольку поддерживает конструктивный диалог со всеми участниками противостояния, передают «Вести».

Глава дипмиссии в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул: «Мы готовы посредничать, потому что у нас налажены связи со всеми странами региона».

Дипломат также рассказал о мерах безопасности в условиях обострения обстановки. По его словам, сегодня ему пришлось два раза спускаться в укрытие, находясь в резиденции, еще до выезда на работу.

Викторов отметил, что здание посольства оборудовано всем необходимым, а сотрудники строго следуют инструкциям местных властей. Дипломаты работают по вызову руководства, остальной персонал переведен на удаленный режим.

Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к переговорам с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.