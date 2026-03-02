Иран отказался от переговоров с США

Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

Tекст: Вера Басилая

Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.