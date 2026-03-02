Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Города Ближнего Востока подверглись ударам ракет и беспилотников
Иран в рамках ответных ударов по Израилю атаковал Тель-Авив. Баллистическая ракета попала по жилой многоэтажке. В итоге один человек погиб, еще 22 получили ранения. Также иранские силы атакуют правительственный квартал в центре города (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)
Часть жителей Тель-Авива прячется на железнодорожных станциях и в бомбоубежищах. Накануне в городе звучало оповещение, означающее вступление Израиля в боевые действия. Таким образом, жители получили возможность подготовиться (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)
Израиль запретил публичные собрания, закрыл все школы и заведения, а пациентов больниц перевел в подземные помещения. Министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране (фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press)
«Хезболла» атаковала окрестности израильской Хайфы ракетами и беспилотниками (фото: РИА Новости)
Взрывы были слышны в целом ряде крупнейших городов Израиля: Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Ашкелоне. По информации издания The Times of Israel, национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» оказала помощь 89 пострадавшим (фото: РИА Новости)
В свою очередь, Израиль нанес авиаудары по контролируемым «Хезболлой» южным пригородам Бейрута, в результате чего в ливанской столице прогремело более десятка взрывов (фото: Анхар Кочнева/ТАСС)
Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стал 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщил центр экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения (фото: Анхар Кочнева/ТАСС)
Иран также нанес удары по ОАЭ. В результате был поврежден терминал аэропорта в Дубае. Кроме того, людей экстренно эвакуировали из самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа. В элитном пятизвездочном отеле, расположенном на знаменитом острове Пальм-Джумейра, после атаки вспыхнул мощный пожар. На фото: сотрудники службы безопасности и спасатели у входа в отель Fairmont The Palm после взрыва (фото: Altaf Qadri/AP/TASS)
Кроме того, Иран запустил по Катару более 80 беспилотников и баллистических ракет, две из которых попали по авиабазе США Аль-Удейд. Один БПЛА поразил радиолокационную станцию раннего предупреждения. На фото: люди на улицах Дохи после объявления чрезвычайного положения (фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS)
Катар. Доха. Дым от перехваченной иранской ракеты (фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS)
Помимо этого, в результате атаки иранского дрона на международный аэропорт Заид в Абу-Даби погиб один человек, еще семеро получили ранения. Также обломки сбитого беспилотника упали на комплекс зданий Etihad Towers, где расположены посольства нескольких стран, включая израильское. Легкие ранения получили женщина и ребенок. На фото: последствия атаки иранских беспилотников в Дубае (фото: Fatima Shbair/AP/TASS)