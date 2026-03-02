Города Ближнего Востока подверглись ударам ракет и беспилотников

Помимо этого, в результате атаки иранского дрона на международный аэропорт Заид в Абу-Даби погиб один человек, еще семеро получили ранения. Также обломки сбитого беспилотника упали на комплекс зданий Etihad Towers, где расположены посольства нескольких стран, включая израильское. Легкие ранения получили женщина и ребенок. На фото: последствия атаки иранских беспилотников в Дубае (фото: Fatima Shbair/AP/TASS)

Кроме того, Иран запустил по Катару более 80 беспилотников и баллистических ракет, две из которых попали по авиабазе США Аль-Удейд. Один БПЛА поразил радиолокационную станцию раннего предупреждения. На фото: люди на улицах Дохи после объявления чрезвычайного положения (фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS)

Иран также нанес удары по ОАЭ. В результате был поврежден терминал аэропорта в Дубае. Кроме того, людей экстренно эвакуировали из самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа. В элитном пятизвездочном отеле, расположенном на знаменитом острове Пальм-Джумейра, после атаки вспыхнул мощный пожар. На фото: сотрудники службы безопасности и спасатели у входа в отель Fairmont The Palm после взрыва (фото: Altaf Qadri/AP/TASS)

Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стал 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщил центр экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения (фото: Анхар Кочнева/ТАСС)

В свою очередь, Израиль нанес авиаудары по контролируемым «Хезболлой» южным пригородам Бейрута, в результате чего в ливанской столице прогремело более десятка взрывов (фото: Анхар Кочнева/ТАСС)

Взрывы были слышны в целом ряде крупнейших городов Израиля: Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Ашкелоне. По информации издания The Times of Israel, национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» оказала помощь 89 пострадавшим (фото: РИА Новости)

Израиль запретил публичные собрания, закрыл все школы и заведения, а пациентов больниц перевел в подземные помещения. Министр обороны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране (фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press)

Часть жителей Тель-Авива прячется на железнодорожных станциях и в бомбоубежищах. Накануне в городе звучало оповещение, означающее вступление Израиля в боевые действия. Таким образом, жители получили возможность подготовиться (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)

Иран в рамках ответных ударов по Израилю атаковал Тель-Авив. Баллистическая ракета попала по жилой многоэтажке. В итоге один человек погиб, еще 22 получили ранения. Также иранские силы атакуют правительственный квартал в центре города (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)

Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности Перейти в раздел

Спецоперация обновила облик России Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности Перейти в раздел

Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности Перейти в раздел

Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Япония стала новой надеждой Зеленского Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

ЕС борется с Россией за роль третьей силы «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

Война США с Ираном: зачем? Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил. Перейти в раздел