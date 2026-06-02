Украина ощутила новое качество российских ударов

Tекст: Олег Исайченко

В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись в том числе гиперзвуковые, аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Как уточнили в ведомстве, в одном только Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, среди которых объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт».

Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК). В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию, и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, а в Сумской области – по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Эти удары стали прямым ответом на действия украинской стороны. В понедельник на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

Напомним: вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. А ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

Нынешняя массированная атака – не первая в череде системных действий российской армии. Так, в ночь на 24 мая Россия уже наносила массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщали в Минобороны, тогда применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

На следующий день российский МИД выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы страны приступают к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города. Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ начинает раскалывать Украину системными ударами.

Что касается подробностей ночной атаки 2 июня, то их привел военкор Александр Коц. По его информации, в ударе были задействованы «Калибры» из Каспийского моря, а также ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации: трех Ту-95МС и трех Ту-160. «Плюс «Искандеры», «Цирконы», «Герани» с нескольких направлений», – пишет он, перечисляя пораженные цели.

Коц сослался на жителей Запорожья, которые сообщили о зеленом зареве над городом. «Такое бывает, когда горят сплавы цветных металлов. Догадайтесь, какое предприятие там стоит? Правильно – «Мотор Сич». Рядом – «Запорожсталь» и узловая железнодорожная станция. Совпадение, конечно», – сыронизировал военкор, напомнив, что официально украинские власти заявили лишь об «объекте промышленной инфраструктуры».

В Киеве география ударов, по словам Коца, читается как путеводитель по украинскому ВПК. «Шевченковский район, Дегтяревская улица – завод «Маяк» из контура «Укроборонпрома». Профиль – средства связи, системы управления, радиоэлектроника военного назначения, корпуса и комплектующие для боеприпасов», – перечислил военкор.

Отдельно он остановился на ситуации в Подольском районе. «Сухая формулировка спасателей: «склад и автомобили на территории коммунального предприятия», плюс пожар в «четырехэтажном здании учебного заведения», – цитирует Коц. По его оценкам, при просмотре роликов, которые распространяются в Сети, вывод напрашивается сам собой: «Так горит не пластмасса и не офисная мебель. Так ведут себя боеприпасы, когда огонь добирается до того, что лежит штабелями внутри ангара».

Особое внимание в ходе атаки было уделено энергосистеме противника. Авторы проекта WarGonzo указывают, что

одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и объекты генерации.

«В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона. В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – написали они в Telegram-канале.

Помимо энергетики, ВС РФ целились по железнодорожной инфраструктуре, продолжили эксперты. «В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – отмечает WarGonzo.

Как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, выбор целей связан с тем, что на этих объектах противником «велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет». «Эти средства украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил он. В таких условиях, подчеркнул спикер, уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник.

Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты. «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов.

Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом»,

– рассуждает Кнутов. Он также обратил внимание, что БПЛА, по некоторым данным, использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

В этот раз, указал аналитик, ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но они, видимо, не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и его эффективность будет высочайшей, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. Он подчеркнул, что ВКС России продолжают системную работу по уничтожению военного потенциала Украины. Удары по крупным распределительным узлам украинской энергосистемы, по его словам, связаны с задачами РФ по мягкому и безопасному прекращению работы атомной генерации.

«АЭС – максимально серьезный источник энергии, позволяющий компенсировать основную часть потребления Украины. Москва неоднократно подчеркивала, что не будет бить по атомным станциям, поскольку последствия атак будут непредсказуемы. Целью российской армии становятся узлы сети 750 кВ. При их разрушении или значительном ослаблении

у киевского руководства останется единственный вариант – это принудительное выключение АЭС»,

– указал собеседник. Анпилогов объясняет: если атомной станции некуда сдавать электроэнергию, ее нужно останавливать, поскольку в противном случае происходит неконтролируемый разгон генератора турбины, что может привести к аварии. «Но в этом случае у персонала станции, в отличие от сценария прямого удара, всегда есть ощутимый временной лаг для выведения реактора на минимальную мощность и купирования опасных последствий», – уточнил специалист. По его оценкам, системное воздействие на энергетическую систему Украины «способно привести к перебоям и полной блокаде снабжения энергией военно-промышленного комплекса страны».

Что касается атак по украинским предприятиям ОПК, то перед ВС России стоит задача лишить противника возможности производства ударной компоненты, добавил аналитик. Он также обратил внимание на то, что в ходе нынешней атаки не был задействован «Орешник». «Это не самое дешевое оружие. Оно применяется для важных, особо защищенных целей на Украине», – пояснил специалист. Кроме того, продолжил он, новая российская ракета может нести от шести до десяти разделяющихся блоков, каждый из которых содержит шесть суббоеприпасов.

В последний раз «Орешник» использовался для нанесения удара по аэродрому в районе Белой Церкви. «Он как раз представляет собой классическую площадную цель с большим количеством разнесенных по территории объектов, – напомнил собеседник. – Для точечных же атак в распоряжении России есть дроны «Герань», крылатые и баллистические ракеты».