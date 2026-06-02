В Кремле анонсировали встречу Путина с главами мировых СМИ

Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

«Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.