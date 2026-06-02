В Кремле анонсировали встречу Путина с главами мировых СМИ
Президент России Владимир Путин 4 июня ответит на вопросы руководителей ведущих зарубежных изданий в рамках традиционного мероприятия на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил детали предстоящего события.
«В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Четвертого июня в 16 часов в Константиновском дворце», – сказал он.
Организатором этой дискуссии на полях экономического форума в Петербурге традиционно выступает ТАСС.
«Разговор пройдет в формате «вопросы – ответы» и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, ключевым международным событиям», – уточнили в Кремле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Владимир Путин также провел традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.