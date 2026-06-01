Путин выразил соболезнования потерявшим близких при теракте в Старобельске
Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске призвал проявить максимальное внимание к каждой пострадавшей семье, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер организовал встречу для обсуждения последствий атаки в Луганской народной республике., передает канал Max Кремля.
«Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией», – заявил президент.
Глава государства также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул тяжесть невосполнимой утраты для людей, потерявших самое дорогое – своих детей и внуков.
В совещании приняли участие Генпрокурор Александр Гуцан, Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж погиб 21 студент. При обстреле этого учебного заведения пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей.