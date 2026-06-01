Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о важности поддержки семей с детьми.
«Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле.
В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.
Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.