Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей

«Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле.

В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.

Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.