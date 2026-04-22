Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики

Кремль: Путин проведет совещание по развитию Арктики
Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщил Кремль.
Главной темой встречи станет развитие арктической зоны страны и Трансарктического транспортного коридора, сообщается на сайте Кремля.
В ходе совещания ожидаются доклады вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, вице-премьера Виталия Савельева, генерального директора Росатома Алексея Лихачева, а также председателя комиссии Госсовета по Северному морскому пути и Арктике и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Помимо основной повестки, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.
Ранее Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.