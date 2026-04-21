Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные подразделения сумели разрезать украинскую группировку на юге Константиновки, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В сообщении отмечается: «Российские подразделения вклинились в оборону ВСУ на юге Константиновки и разрезали силы противника».

Силовики уточнили, что украинские военные сейчас пытаются удержать оборону, активно используя большое количество беспилотников. Среди них применяются как дроны на оптоволокне, так и гексакоптеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы разделили украинские силы в Константиновке на две части.

Перед этим Вооруженные силы России нанесли массированные удары по оборонительным рубежам противника в глубине города.

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск сорвали ротацию вражеских подразделений на данном направлении.