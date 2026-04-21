  За ночь над Россией уничтожили 97 украинских дронов
    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул
    Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    21 апреля 2026, 07:28 • Новости дня

    ВС России разрезали группировку ВСУ на юге Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская группировка разрезана в южной части Константиновки, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военные подразделения сумели разрезать украинскую группировку на юге Константиновки, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В сообщении отмечается: «Российские подразделения вклинились в оборону ВСУ на юге Константиновки и разрезали силы противника».

    Силовики уточнили, что украинские военные сейчас пытаются удержать оборону, активно используя большое количество беспилотников. Среди них применяются как дроны на оптоволокне, так и гексакоптеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы разделили украинские силы в Константиновке на две части.

    Перед этим Вооруженные силы России нанесли массированные удары по оборонительным рубежам противника в глубине города.

    Операторы беспилотных систем Южной группировки войск сорвали ротацию вражеских подразделений на данном направлении.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    20 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОАК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 ЗРК, 28 984 танка и другие бронемашины, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59 812 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    ВС России за минувшую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленский назвал вывод войск из Донбасса поражением ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны.

    Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны, передает РБК. По его словам, такой шаг сделает украинскую армию слабее из-за утраты линии обороны и фортификационных сооружений.

    «Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», – заявил Зеленский.

    Он также выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа гарантировать мир. Зеленский отметил, что американские гарантии не могут считаться долгосрочными, так как срок полномочий президента США ограничен двумя с половиной годами. Глава киевского режима подчеркнул необходимость поиска реальных гарантий безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    21 апреля 2026, 01:19 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России в ходе заседания Совета Безопасности.

    По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

    По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в нежелании искать пути к миру. Российский дипломат упрекнул европейских политиков в создании ложного образа миролюбивого Владимира Зеленского.

    20 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль все дороги к Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие к Константиновке. Как сообщили в силовых структурах РФ, ротации и переброска личного состава ВСУ в город сильно затруднены.

    Российские военные взяли под огневой контроль все магистрали, ведущие к Константиновке, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, это существенно осложнило переброску резервов и проведение ротации личного состава ВСУ в этом районе.

    В силовых структурах заявили: «Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, так и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднен». При этом отмечается, что украинская сторона активно использует дроны для обороны города.

    В самой Константиновке продолжаются ожесточенные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники перекрыли основные пути снабжения украинской армии вокруг Константиновки.

    Командир разведывательно-ударной роты рассказал о полном огневом контроле последней дороги снабжения противника.

    Российские подразделения заняли существенную часть этого населенного пункта.

    20 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    СК сообщил о применении ВСУ американских БПЛА при атаке на Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные применили БПЛА производства США при атаке на автобусный парк в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    Сотрудник СК сообщил, что украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты американского производства при атаке на автобусный парк в Донецке, передает РИА «Новости».

    По его словам, на месте происшествия были найдены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа, изготовленных в США.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что инцидент произошел в Куйбышевском районе города. В результате атаки семь автобусов были полностью уничтожены, еще два транспортных средства получили повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник уничтожил семь пассажирских автобусов в Куйбышевском районе Донецка.

    В начале апреля дрон ВСУ ударил по продуктовому магазину возле остановки общественного транспорта.

    В феврале следователи обнаружили фрагменты ударного аппарата производства стран НАТО на месте обстрела поселка Сартана.

    20 апреля 2026, 13:49 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли удар по городу-спутнику Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава администрации Энергодара Максим Пухов подтвердил факт воздушного нападения на город-спутник Запорожской АЭС.

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Информацию о воздушном нападении официально подтвердил мэр города Максим Пухов. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал, а разрушений на земле не зафиксировано.

    «Противник сегодня предпринял попытку атаковать город дронами. Работает РЭБ и мобильные огневые группы», – рассказал глава городской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по вышке сотовой связи и жилому дому в Энергодаре.

    До этого противник использовал для налета на город сразу пять летательных аппаратов.

    Утром дрон неустановленного типа атаковал здание на проспекте Строителей.

    20 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Здания в Туапсе получили повреждения при атаке беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате воздушного удара дронов в Туапсе выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, частном секторе и административных зданиях кубанского города.

    Повреждения остекления зафиксированы в семи многоквартирных домах, четырех социально значимых объектах и трех административных зданиях Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в трех частных, семи многоквартирных домах, четырех социально значимых объектах, трех административных зданиях. Данные наверняка будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба», – сообщили в администрации района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб один мирный житель.

    Накануне спасатели полностью ликвидировали возгорание на местном морском терминале.

    Несколькими днями ранее украинские дроны повредили более 60 зданий города.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения оперативных группировок российских войск за последние сутки продвинулись на всех направлениях и суммарно вывели из строя более 1,2 тыс. украинских военнослужащих, уничтожив десятки единиц техники и складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Коренека, Новой Сечи и Шостка Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Веселым, Терновой, Избицким и Колодезным.

    Противник при этос потерял более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов, шесть складов матсредств и склад горючего.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой Харьковской области, Красного Лимана и Лозового Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах Николайполья, Новоселовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

    При этом противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и шесть складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и теробороны у Ивановки Днепропетровской области, Красноподолья, Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть бронемашин и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от  Гавриловки, Александровки Днепропетровской области, Воздвижевки и Барвиновки Запорожской области.

    Противник потерял до 230 военнослужащих, бронемашину, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    Ранее они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    21 апреля 2026, 06:39 • Новости дня
    Российский БПЛА несколько часов следил за украинским ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский разведывательный дрон провел многочасовую съемку американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, находящегося на вооружении ВСУ, сообщил врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».

    Американская установка, предназначенная в том числе для уничтожения дронов, не смогла обнаружить аппарат, пояснил «Стрела» РИА «Новости».

    По словам военного, неспособность комплекса обнаружить дрон свидетельствует о слабой подготовке украинских расчетов. Кроме того, долгая съемка позволила убедиться, что перед операторами находилась реальная боевая машина, а не макет, что также ставит под сомнение заявленные характеристики самой американской техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников научились обходить системы радиоэлектронной борьбы НАТО.

    20 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ почти 7,3 тыс. человек за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, наибольший ущерб противнику нанесли военные российской группировки «Центр».

    Марочко заявил, что потери вооруженных сил Украины и иностранных наемников за неделю составили около 7260 человек, передает ТАСС.

    Он отметил, что наибольший ущерб украинским формированиям нанесла российская группировка «Центр», действующая на западных рубежах Донецкой народной республики и в Днепропетровской области.

    Марочко добавил, что российские военные уничтожили за неделю три танка, боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО Vampire, 46 орудий полевой артиллерии, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 98 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, более 600 различных машин и 1600 БПЛА противника.

    Эксперт также сообщил, что бойцы российской группировки «Север» расширили зону контроля в Сумской области. За неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области – Волчанские Хутора и Зыбино.

    Марочко отметил, что украинские войска усилили контратаки в зоне спецоперации, несмотря на значительные потери. Для стабилизации фронта Киев перебрасывает боеспособные и элитные подразделения. Кроме того, на славянско-краматорском направлении был заменен командующий украинской группировкой, который за несколько дней потерял месячные стратегические запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставили занятые позиции на рубежах Луганской народной республики.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 4920 солдат в районах ответственности трех российских группировок.

    За неделю российские силы уничтожили значительное количество вражеской техники.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    21 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Небензя призвал не считать пасхальное перемирие прологом к прекращению огня

    Небензя: Пасхальное перемирие не является прологом к прекращению огня в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Пасхальное перемирие между Россией и Украиной не может рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Подчеркнем, что эта мера не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня», – сказал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Он добавил, что Москва выступает за достижение долгосрочного урегулирования, которое устранит все коренные причины конфликта, передает РИА «Новости».

    Российская сторона рассчитывает, что объявленная пауза в боевых действиях дала возможность православным верующим на Украине отметить праздник в спокойной обстановке, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник напомнил о проживании на Украине миллионов православных верующих. Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.

    20 апреля 2026, 22:26 • Новости дня
    В результате ударов БПЛА по Белгородской области пострадали мужчина и женщина

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских БПЛА на Шебекино пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Шебекино мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму после удара дрона. Также в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая при детонации беспилотника о дорожное полотно. Врачи диагностировали у нее слепое осколочное ранение ноги. На месте этой атаки поврежден один легковой автомобиль, сообщил Гладков в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Белгороде пострадала маленькая девочка, а также получили значительные повреждения почти два десятка автомобилей. ВСУ нанесли массированные удары беспилотниками по Белгороду, а также по Белгородскому и Шебекинскому округам, пострадали четыре человека.

    21 апреля 2026, 06:09 • Новости дня
    Снайперская группа сорвала дроновую атаку ВСУ на артиллерию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские снайперы помогли артиллеристам уничтожить опорный пункт противника, отбив дроновую атаку ВСУ на орудия и расчеты, рассказал снайпер группировки войск «Восток» с позывным Кома.

    Кома сообщил, что российские снайперы предотвратили атаку беспилотников ВСУ на артиллерийский расчет, передает ТАСС. По его словам, группе поступила задача прикрыть артиллеристов во время их работы по уничтожению опорного пункта противника.

    Снайпер рассказал: «Артиллеристы начали работать, нам поступила задача прикрыть их. Мы выдвинулись к ним. Пока они работали, мы по дронам работали. Арта вражеский опорник разбила, мы свою задачу выполнили тоже, сбили дроны. Нас артиллеристы поблагодарили, чай попили у них, посидели и выдвинулись на свои позиции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир артиллерийского расчета отразил атаку двенадцати дронов из стрелкового оружия.

    Артиллеристы группировки «Восток» на Запорожском направлении ликвидировали пункты управления вражескими беспилотниками.

    Снайперская пара группировки войск «Днепр» для прикрытия штурмовой группы уничтожила тяжелый октокоптер типа «Баба-Яга».

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном
    Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

