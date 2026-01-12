ВС России сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на константиновском направлении

Tекст: Вера Басилая

Минобороны сообщило, что операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили живую силу и склад горюче-смазочных материалов ВСУ, передает ТАСС.

Отмечается, что на константиновском направлении операторы беспилотных систем в ходе боевых задач обнаружили в трех местах ротацию живой силы противника, которые были уничтожены точными попаданиями.

Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили наблюдательный пункт и пункт временной дислокации ВСУ. Координаты объектов были переданы расчетам артиллерии «Мста-Б», которые точными попаданиями из 152-мм орудия уничтожили обе цели противника, добавили в Минобороны. Таким образом, ротация украинских подразделений на данном направлении была сорвана.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовые подразделения и группы закрепления входят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои непосредственно в самом населенном пункте.