  Лента новостей
    Ормузский пролив обнажил слабость друзей Вашингтона
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак
    Экс-спикер конгресса США предложил прорыть обход Ормузского пролива ядерными бомбами
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Иран пригрозил США «горами пепла» в случае нападения на остров Харк
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    17 марта 2026, 06:50 • Новости дня

    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности на Украине в Харьковской и Сумской областях.

    На сумском направлении штурмовые группы ведут ожесточённые бои, продвигаясь на семи участках в Сумском районе и двух – в Глуховском. За сутки общее продвижение составило до 250 метров, основные бои идут в районе села Сопычь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    По данным источника, армейская авиация, ВКС России и операторы ударных беспилотников нанесли удары по позициям противника у Битицы, Иволжанского, Павловки и других населённых пунктов. В Краснопольском районе Сумской области подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны были вынуждены оставить позиции в районе села Рясное. Наши войска заняли блиндажи и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ.

    Также сообщается, что операторы ударных беспилотников уничтожили расположение неонацистов из подразделения ГУР «Кракен». Анализ некрологов подтвердил массовые потери 158-й отдельной мотопехотной бригады противника в феврале, на фоне чего в адрес командования этого подразделения начали поступать угрозы со стороны других украинских военных.

    В Харьковской области продолжаются бои на северо-западе Купянского и в Волчанском районах. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на пяти участках до 200 метров у села Волчанские Хутора, где также был взят в плен один украинский военный. Украинское командование попыталось перебросить пограничников 15-го отряда в район государственной границы, но они были уничтожены армейской авиацией.

    На других направлениях фиксируются удары по объектам противника и активное обустройство позиций ВСУ, в ответ на что по позициям ведётся огонь артиллерии и беспилотников. За сутки подтверждены потери противника – свыше 200 человек убитыми и ранеными, из которых более 140 в Сумской и более 60 в Харьковской области. Взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    За сутки уничтожены две американские ББМ Humvee, МТЛБ, гаубица М-114 (США), станции РЭБ «Анклав» и «Дамба», более 20 пикапов и грузовиков, а также десятки беспилотников различных типов. В завершение сообщения приводятся слова императора Петра I: «Офицер есть благородный защитник Отечества, имя честное, звание высочайшее».

    Накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    16 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева рядом с монументом Независимости впервые зафиксировали падение российского дрона-камикадзе «Ланцет», оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, изучившие фото обломков дрона.

    Дрон, который упал возле стелы Независимости в центре Киева, оказался российским дроном-камикадзе «Ланцет», оснащенным искусственным интеллектом, передают «Вести» со ссылкой на Defense Express.

    Эксперты, проанализировавшие фото обломков, пришли к выводу, что это была первая атака данным типом БПЛА на украинскую столицу. В публикации отмечается, что удар также «имел признаки искусственного интеллекта».

    В сообщении Defense Express подчеркивается, что «россияне впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу». По предварительным данным, дрон упал непосредственно рядом с монументом Независимости.

    По информации экспертов, стандартная дальность связи с такими беспилотниками составляет 50 километров, однако на линии боевого соприкосновения они иногда летают на расстояния до 90 километров, а рекордный полет составил 136 километров. Тем не менее, расстояние от границы с Россией до Киева – около 200 километров.

    Минобороны России пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале высказал мнение, что эти дроны рассчитаны на поражение прифронтовых целей и не способны преодолевать большие расстояния из-за ограниченного ресурса аккумуляторов и радиоуправления.

    Ранее сообщалось, что на монумент Независимости в центре Киева могли упасть обломки дрона «Герань».

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают работу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    16 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали спецназу ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

    В селе Сопычь продолжились ожесточенные столкновения. «Враг тремя штурмовыми группами 48 отдельного отряда специального назначения при поддержке БТР М113 пытался прорваться в населенный пункт. В результате комплексного огневого поражения штурмовые группы украинских спецназовцев и военная техника ВСУ уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» вели бои и продвинулись на семи участках Сумского района и двух – в Глуховском, суммарно до 400 м.

    В районе Ямного украинские военные перебросили артиллерию, однако огневое воздействие российских войск привело к уничтожению значительной части личного состава и орудий ВСУ.

    В Краснопольском районе сводные украинские штурмовые группы предприняли контратаку, но большинство украинских военных были уничтожены, а уцелевшие отступили вглубь территории.

    На Харьковском направлении российские войска продвигались с боями, нанося удары по скоплениям противника в нескольких населенных пунктах. На Волчанском направлении отмечено продвижение на пяти участках до 400 м. Российская разведка выявила местоположение украинских боевых групп в районе Караичного, после чего армейская авиация нанесла по ВСУ.

    На Липцовском направлении подразделения РХБЗ уничтожили скопление личного состава ВСУ в лесу севернее Избицкого, а на Великобурлукском направлении авиация атаковала сосредоточение ВСУ.

    Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    16 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Дацик решил остаться в зоне СВО после гибели сына

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ММА Вячеслав Дацик не прекратит участие в спецоперации на Украине, несмотря на смерть своего 21-летнего сына Ярослава в зоне боевых действий.

    Вячеслав Дацик останется в зоне проведения спецоперации на Украине даже после гибели сына, сообщили в семье спортсмена, передает ТАСС.

    Вячеслав лично доставит тело сына в Москву, где состоятся похороны.

    Самому Вячеславу Дацику сейчас 46 лет. В смешанных единоборствах он провел 15 боев, одержав семь побед, из которых три – нокаутом. В боксе на его счету десять поединков и семь выигранных встреч.

    Ранее 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб в зоне спецоперации.

    16 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил о намерении достигать цели СВО «на земле»

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле», заявил глава МИД Сергей Лавров,

    Россия будет добиваться выполнения целей спецоперации непосредственно «на земле», передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    Лавров подчеркнул, что «Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе». Он отметил, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса.

    Министр подтвердил приверженность России переговорному пути, однако, по его словам, поскольку «киевский режим к этому не готов», Москва продолжит реализовывать задачи спецоперации на территории Украины. Лавров добавил, что этот процесс уже идет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине.

    16 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Морпех сообщил о применении ВСУ мин-«цветов» на Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Хищник».

    «Хищник» сообщил, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под элементы растительности и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, такие мины российские военные обнаружили при выдвижении к своим позициям.

    «Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-«цветы». Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», – рассказал морпех. Он уточнил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.

    Детонация происходит при изменении магнитного поля, например, если к мине приближаются металлические предметы или техника. Такие мины сбрасываются с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Конусная часть мины втыкается в землю, а сверху устройство искусно маскируется под траву или листья, что значительно усложняет его обнаружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.

    16 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по цеху производства БПЛА, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 494 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 994 беспилотника, 652 ЗРК, 28 294 танка и другие бронемашины, 1690 боевых машин РСЗО, 33 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 897 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    На прошлой неделе ВС России также поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    16 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Пушилин пообещал дополнительно наградить Героя России Ярашева

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, в ближайшее время получит отдельную награду от ДНР за проявленный героизм, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Власти Донецкой народной республики высоко оценили подвиг военнослужащего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал занятую позицию на протяжении 68 дней, передает ТАСС.

    По словам Пушилина, в самой республике бойца также ждет награда.

    «Со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед», – заявил Пушилин.

    Пушилин отметил, что Ярашев умело использовал преимущества занимаемой позиции и действовал при поддержке своей бригады.

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным про подвиг Ярашева, который в одиночку удерживал позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    16 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Герасимов сообщил о наступлении бойцов «Днепра» в направлении Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Он отметил, что бойцы уже освободили населенный пункт Веселянка, передает ТАСС.

    «Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове», – заявил Герасимов.

    Ранее Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Он также рассказал о продвижении «Южной» группировки к Славянску.

    16 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях в Гришине и Сергеевке под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    В районе населенных пунктов Гришино и Сергеевка на Красноармейском направлении развернулись наиболее ожесточенные столкновения между российскими войсками и ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что основные бои на Красноармейском направлении сейчас идут в районах населенных пунктов Гришино и Сергеевка, передают «Вести».

    По его словам, именно эти два села стали главным театром военных действий в данный момент.

    Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья. Российские силы улучшили позиции на южном и восточном направлениях.

    Войска России приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    16 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1230 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на Украине подразделения различных российских группировок продвинулись на ключевых направлениях, уничтожив более 1,2 тыс. военнослужащих противника и значительное количество техники и складов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Бобылевки, Мирополья, Битицы, Рясного и Кучеровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Колодезным, Грановым, Шелкоплясами, Рубежным, Веселым и Березниками.

    При этом потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и восемь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Красного Лимана и Брусовки в Донецкой народной республике (ДНР), Осиново, Боровой и Паламаревки в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 130 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Марьевки, Доброполья, Белицкого, Гришино и Криворожья в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Барвиновки, Воздвижевки, Копани и Ровного в Запорожской области и Просяной в Днепропетровской области.

    Противник потерял более 280 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Орехова, Запорожца и Преображенки в Запорожской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, четыре станции РЭБ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    16 марта 2026, 20:17 • Новости дня
    Герасимов: ВС России контролируют более 60% Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 60% Константиновки находится под контролем российских военных, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, в северо-восточной части города продолжаются уличные бои, а штурмовые подразделения вышли на юго-западные окраины Константиновки, где продолжают продвигаться вглубь городской застройки, передает ТАСС.

    «В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», – заявил Герасимов.

    Наступательные действия ведутся не только в самом городе, но и в пригороде – населенном пункте Ильиновка, добавил он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    В начале марта в российских силовых структурах сообщили, что оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС России.

    На Кубе произошел полный блэкаут национальной энергосистемы
    Трамп допустил перенос визита в Китай из-за Ирана
    В Кабуле при авиаударах Пакистана погибли более 250 человек
    Приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах «Южуралзолото группа компаний»
    NetEase: Уничтожена почти половина прибывших на Украину наемников
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    На астероиде Рюгу нашли необходимые для зарождения жизни соединения

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

