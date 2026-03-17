Tекст: Дарья Григоренко

На сумском направлении штурмовые группы ведут ожесточённые бои, продвигаясь на семи участках в Сумском районе и двух – в Глуховском. За сутки общее продвижение составило до 250 метров, основные бои идут в районе села Сопычь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

По данным источника, армейская авиация, ВКС России и операторы ударных беспилотников нанесли удары по позициям противника у Битицы, Иволжанского, Павловки и других населённых пунктов. В Краснопольском районе Сумской области подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны были вынуждены оставить позиции в районе села Рясное. Наши войска заняли блиндажи и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ.

Также сообщается, что операторы ударных беспилотников уничтожили расположение неонацистов из подразделения ГУР «Кракен». Анализ некрологов подтвердил массовые потери 158-й отдельной мотопехотной бригады противника в феврале, на фоне чего в адрес командования этого подразделения начали поступать угрозы со стороны других украинских военных.

В Харьковской области продолжаются бои на северо-западе Купянского и в Волчанском районах. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на пяти участках до 200 метров у села Волчанские Хутора, где также был взят в плен один украинский военный. Украинское командование попыталось перебросить пограничников 15-го отряда в район государственной границы, но они были уничтожены армейской авиацией.

На других направлениях фиксируются удары по объектам противника и активное обустройство позиций ВСУ, в ответ на что по позициям ведётся огонь артиллерии и беспилотников. За сутки подтверждены потери противника – свыше 200 человек убитыми и ранеными, из которых более 140 в Сумской и более 60 в Харьковской области. Взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

За сутки уничтожены две американские ББМ Humvee, МТЛБ, гаубица М-114 (США), станции РЭБ «Анклав» и «Дамба», более 20 пикапов и грузовиков, а также десятки беспилотников различных типов. В завершение сообщения приводятся слова императора Петра I: «Офицер есть благородный защитник Отечества, имя честное, звание высочайшее».

Накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

