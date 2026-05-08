Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 950 военнослужащих, 19 бронемашин, в том числе немецкую Marder, итальянский бронетранспортер Puma и американский бронетранспортер М113, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю в результате активных действий группировки «Север» был установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1535 военнослужащих, пять бронемашин, 14 артиллерийских орудий и восемь станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ. Потери противника на этом направлении составили свыше 1345 военнослужащих, 25 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

На прошедшей неделе подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 бронемашины, 16 артиллерийских орудий, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. За минувшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2155 военнослужащих, 24 бронемашины и семь орудий полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.

Всего на этом направлении за последнюю неделю ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

До этого они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области, а также освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.