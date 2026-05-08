  Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Минобороны зафиксировало 1630 нарушений режима прекращения огня Украиной
    Аэропорты Юга России приостановили работу
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 13:35 • Новости дня

    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, обвиняемый в расправе над победителем первенства страны по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым, заявил о раскаянии во время судебного заседания.

    Судебное заседание по делу о гибели известного спортсмена проходит в Калуге. Во время слушаний предполагаемый преступник заявил, что полностью признает и осознает свою вину, передает ТАСС.

    «Раскаиваюсь в содеянном», – заявил фигурант перед судьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге в ночь на 7 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Прокуратура опубликовала подробности ночного конфликта на придомовой территории.

    7 мая 2026, 19:32 • Новости дня
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Покинувшие страну звезды эстрады имеют право продолжать предпринимательскую деятельность на родине при условии честного и законного пополнения государственного бюджета, считает певица и актриса Анна Семенович.

    Российская исполнительница поделилась мнением о допустимости финансовой деятельности для покинувших страну коллег по сцене, передает РИА «Новости». По ее словам, ведение коммерческих проектов в России остается возможным при строгом соблюдении всех юридических норм.

    «Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», – подчеркнула Анна Семенович.

    Актриса считает ключевым фактором именно финансовую ответственность перед родным государством для тех, кто продолжает зарабатывать на соотечественниках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певица Анна Семенович назвала себя достоянием России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против предоставления концертных площадок антироссийски настроенным деятелям культуры. В Государственной думе предложили ограничить возможность заработка для покинувших страну артистов.

    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    7 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    В «Единой России» считают чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Единой России» назвали чрезмерными инициативы депутатов по регулированию устоявшихся бытовых традиций, таких как фотосессии с новорожденными.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.

    В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.

    Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    7 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Калуге в ночь на 7 мая был застрелен победитель всероссийских состязаний по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщил источник в силовых структурах.

    Трагедия произошла в ночное время, обстоятельства случившегося сейчас выясняются, возбуждено уголовное дело, сказал собеседник ТАСС.

    Следователи уже приступили к работе на месте преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко.

    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    7 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    Tекст: Ольга Иванова

    Зарубежным государствам и международным организациям настоятельно рекомендовали серьезно отнестись к предупреждениям об ответных мерах и вывезти своих людей из украинской столицы.

    Москва просит мировое сообщество прислушаться к заявлениям Министерства обороны об ответных действиях 9 мая, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков вновь подчеркнул необходимость оперативной эвакуации людей.

    «Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России пригрозило ответным ударом по центру Киева из-за планов срыва празднования Дня Победы.

    Российское военное ведомство настоятельно рекомендовало мирным жителям и дипломатам своевременно эвакуироваться из украинской столицы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к данному предупреждению.

    8 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного падения рейтингов премьера Кира Стармера правящая партия терпит поражение в местных советах и уже лишилась почти 250 мандатов, пишет New York Times.

    Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.

    По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.

    В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.

    Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провальные результаты муниципальных выборов способны спровоцировать отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Правящая Лейбористская партия из-за рекордного падения рейтингов рискует потерять тысячи мандатов.

    Британского премьера из-за «токсичного» имиджа ранее отстранили от участия в местной избирательной кампании.

    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    7 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД вызвал посла Армении после заявлений Зеленского в Ереване

    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.

    В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.

    «В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    7 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.

    Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».

    В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.

    Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.

    7 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии проголосовал за проект кодекса, запрещающего использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях, вызвав протест оппозиции.

    Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новый «Кодекс об организации и функционировании парламента», который отменяет использование русского языка как рабочего в высшем законодательном органе страны, передает РИА «Новости».

    Проект разработан правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) и предусматривает отказ от обязательного перевода нормативных актов и дебатов на русский, а также запрещает выступления и обсуждения на нем в ходе пленарных заседаний.

    Документ направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, данных Молдавии в рамках отчетов о расширении Евросоюза за 2023–2025 годы. Все парламентские обсуждения теперь должны проводиться исключительно на румынском языке, а за вопросы на русском председатель будет обязан делать предупреждение о необходимости перехода на румынский.

    «Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», – заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

    Трансляция заседания шла на сайте парламента. Оппозиция покинула зал до голосования в знак протеста, поскольку, по их словам, спикер отключал микрофоны оппозиционным депутатам при обсуждении вопроса.

    История статуса русского языка в Молдавии неоднократно менялась. До 2014 года он был обязательным для изучения в школах, затем переведен в разряд иностранных языков. Конституционный суд в 2018 году отменил закон, дававший русскому языку статус средства межнационального общения, а в 2020 году парламент пытался вернуть особый статус, что вновь было признано неконституционным.

    В то же время в межгосударственном договоре между Россией и Молдавией 2001 года зафиксированы обязательства Кишинева по условиям для использования русского языка, однако последние решения властей страны идут вразрез с этими договоренностями.

    Кроме того, в прошлом году ПДС предложила закрыть Российский центр науки и культуры, а в феврале 2025 года МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Российский центр культуры и науки должен прекратить работу в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что сокращение распространения русского языка в Молдавии связано с закрытием образовательных учреждений и ограничениями на использование языка.

    Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов по новым правилам медиазаконодательства.

    7 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что армянские власти неоднократно заверяли Москву, что не будут действовать против России, однако эти обещания не были выполнены, пишет «Российская газета».

    «Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.

    Она отметила, что подписание итоговой декларации саммита Армения – ЕС Пашиняном означает согласие Еревана с курсом на сближение с чуждыми для страны стандартами и механизмами. Дипломат пояснила: речь идет не о европейских ценностях в широком смысле, а о «агрессивных евроатлантических» подходах.

    По мнению Захаровой, выбранная Арменией политика может привести к необратимому вовлечению страны в антироссийскую линию Запада. Она предупредила о возможных негативных последствиях для Армении как в политической, так и в экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова заявила о возмущении российского общества в связи с приемом Владимира Зеленского в Ереване.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита в Ереване. На этом саммите Зеленский сделал ряд провокационных антироссийских заявлений.


    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

      9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.

    • Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

      Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

