    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 16:50 • Новости дня

    В Берлине протестующие школьники призвали Мерца пойти на фронт

    Школьники и молодежь Германии провели акции против возврата воинской обязанности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Берлина прошла демонстрация школьников, которые выступили против милитаризации Германии и предложили канцлеру Мерцу самому отправиться на фронт.

    Объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию против милитаризации Германии, сообщает корреспондент РИА Новости. Участники мероприятия призывали канцлера Фридриха Мерца лично идти на фронт. Одна из главных лозунгов: «Мерц, иди на фронт сам».

    Демонстрация стартовала у Бранденбургских ворот в 13:00 по московскому времени. Школьники также несли плакаты с надписями «Полный отказ от военной службы для этого и любого государства» и «Моих детей вы не получите». Подобные шествия прошли не только в Берлине, но и в других городах Германии.

    Организаторы отметили, что ранее уже дважды выводили на улицы более 50 тыс. школьников по всей стране. Митинг был вызван обсуждением нового закона о службе, который позволяет вернуть обязательную воинскую службу, отменённую в 2011 году. В случае нехватки добровольцев или ухудшения безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», предполагающую, в том числе, случайный отбор призывников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии с акцентом на новые угрозы.

    Ранее правительство Фридриха Мерца предложило увеличить численность Бундесвера в 2,5 раза до 460 тыс. человек. Также власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.


    8 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
    @ Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.

    Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.

    В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.

    В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.

    Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.

    Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.

    Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.

    Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.

    7 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток»

    В «Единой России» обвинили Германию в повторении ошибок 1930-х годов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной думе заявили о возвращении Германии на путь реваншизма и милитаризации, предупредив о жесткой реакции Москвы на агрессивные планы Берлина.

    Российские парламентарии предупредили о последствиях милитаризации Германии и усиления антироссийского курса Евросоюза. Так они прокомментировали статью Дмитрия Медведева, в которой он заявил о планах масштабного ревана ФРГ после Второй мировой войны, передает Telegram-канал фракции «Единая Россия».

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что современная Германия повторяет ошибки нацистской Германии 1930-х годов. По его словам, Берлин пытается объединить вокруг себя союзников и «сплотить другие слабые народы вокруг идеи борьбы с Россией и с русскими».

    Парламентарий отметил рост военного производства и перевооружения Германии. «Мы видим промышленный рост в Германии: мирные концерны, которые выпускали автомобили, переходят снова на военные рельсы. Мы видим огромные инвестиции в вооружение, увеличение армии, работу немецких рекрутов. И самое главное – нынешнее правительство Германии не скрывает своих планов воевать с Россией», – заявил Попов.

    Он подчеркнул, что Россия должна жестко реагировать на подобные тенденции. «Предупреждение от России прозвучало. И мы должны следовать своим целям, достичь гарантии безопасности для нас в ходе специальной военной операции. И конечно, сделать невозможным, чтобы реваншистская Германия снова подняла голову и угрожала нашей стране и нашему народу», – заключил депутат.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что не только Германия, но и весь Евросоюз возвращается «на путь реванша». Он обратил внимание на решение властей Берлина запретить 8 и 9 мая российскую и советскую символику, а также исполнение песен военных лет. По словам Никонова, Германия активно наращивает производство военной продукции и уже участвует в прокси-войне против России на Украине. Он отметил, что ФРГ поставляет Киеву ударные вооружения, используемые против российской территории.

    Депутат также заявил, что Германия должна помнить обстоятельства своего объединения после окончания холодной войны и учитывать различия в настроениях между восточными и западными регионами страны. По его мнению, восточная часть Германии настроена на сотрудничество с Россией, тогда как в западной преобладают реваншистские настроения. Никонов подчеркнул, что подготовка Германии к войне с Россией может иметь тяжелые последствия для самой ФРГ. «Потому, что военные возможности нашей страны многократно превосходят военные возможности Германии, особенно в средствах стратегического поражения», – заявил он. По словам парламентария, любые агрессивные действия Берлина могут встретить «очень серьезный ответный удар».

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявления о возможном европейском реваншизме, заявил, что европейские страны стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. По его словам, европейские элиты рассчитывают, что после ослабления России «в бой пойдет европейская армия». Толстой также связал усиление правых настроений в Европе с миграционным кризисом и падением уровня жизни.

    «Очередной поход Европейского Рейха на Восток станет финальным аккордом в истории континента. Господа-реваншисты, читайте ядерную доктрину от 2024 года – там все изложено максимально доступно», – заявил он.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в свою очередь, заявил, что современная Германия повторяет ошибки прошлого, а курс на милитаризацию и создание новых оборонных союзов является «реванш-авантюрой нового уровня». По его словам, в Европе постепенно стирается память о событиях Второй мировой войны и роли нацистской Германии. Шхагошев отметил, что статья Дмитрия Медведева содержит исторические факты, характеризующие противостояние Востока и Запада, а нынешние германские ориентиры свидетельствуют о новом этапе гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о недопустимости повторения трагедии 1941 года. Политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером

    Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу сложной ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

    «Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером», – написал Дмитриев в соцсети.

    Свое заявление Дмитриев сделал на фоне свежих данных о промышленном производстве в Германии. По опубликованной макростатистике, в марте объем промышленного производства в стране снизился на 0,7% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель уменьшился на 2,8%.

    Дмитриев подчеркнул, что такие цифры были вполне ожидаемы, а не стали сюрпризом для экспертов. По его мнению, ситуация может ухудшиться еще сильнее, если немецкие чиновники не изменят текущий экономический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.

    Дмитриев спрогнозировал усиление критики лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии.

    Дмитриев назвал слова Дональда Трампа «черной меткой» для Мерца.

    8 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.

    Правительство Германии сталкивается с серьезным сопротивлением молодежи по вопросу возобновления призыва на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

    Причиной массового отказа молодых людей участвовать в подготовке к войне с Россией стали успехи студенческих забастовок, которые, как отмечает издание, вызывают беспокойство у немецких властей.

    В материале подчеркивается, что антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами, а Бундестаг уже в 2025 году принял решение о постепенном возвращении военного призыва. Однако большинство молодежи страны отказываетcя идти в армию, несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством в отношении протестующих.

    Авторы статьи отмечают, что власти ФРГ уже начали применять репрессивные меры против молодых людей, не желающих, по их словам, «становиться пушечным мясом» в войне с Россией. Одна из участниц протестов прямо заявила: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» После подобных выступлений, по информации издания, происходят преследования в учебных заведениях, но эти меры, по мнению автора, вряд ли увеличат число желающих служить.

    Правящая коалиция Германии уже согласовала новую редакцию законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым немцам начали рассылать обязательные для мужчин и добровольные для женщин анкеты о желании пройти службу в бундесвере. Если добровольцев будет недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти готовы ввести так называемую воинскую обязанность по необходимости – комплектование армии методом случайного отбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    8 мая 2026, 13:58 • Новости дня
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    В поздравлении Мерца говорится: «8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Мерц не уточнил, кто именно освободил Германию и Европу, что многие сочли попыткой стереть исторические факты. Кроме того, в комментариях люди выразили недовольство запретом советской символики на мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав такое решение проявлением «трусости» со стороны немецких властей.

    Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны.

    Германия заняла первое место в апрельском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    7 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат

    В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат, павших в 1945 году

    @ t.me/RusEmbDeu

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 красноармейцев, погибших при освобождении города в апреле 1945 года.

    Останки 80 красноармейцев, погибших в последние дни войны в 1945 году, были торжественно захоронены на советском кладбище в районе Крампниц в Потсдаме. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители белорусской дипмиссии, Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, Русской православной церкви, российские соотечественники и местные жители, передает корреспондент ТАСС.

    Сергей Нечаев отметил, что «мероприятие имеет давнюю традицию», когда останки советских солдат, найденные волонтерами, перезахоранивают на специально отведенных немецких кладбищах. Посол подчеркнул тесное сотрудничество с германским Народным союзом, местными властями и посольствами других стран СНГ, а также напомнил, что на кладбище покоятся представители всех народов Советского Союза.

    «Мы не делим Победу на национальные квартиры, здесь все вместе побеждали, здесь все вместе и лежат», – подчеркнул российский дипломат.

    Он также обратил внимание, что Германия соблюдает свои обязательства по уходу за воинскими захоронениями, в отличие от некоторых других стран, где советские мемориалы подвергаются разрушению. Посол поблагодарил немецкое общество за сохранение памяти и выступил против фальсификации истории, подчеркнув, что у России в Германии «немало друзей, которые сохраняют объективную культуру исторической памяти».

    Руководитель отделения Народного союза в Бранденбурге Оливер Брайтхаупт напомнил, что Советский Союз и его граждане понесли «самую высокую, непостижимую цену» за разгром агрессора, и отметил, что высшим приоритетом было и остается отдать должное павшим. В завершение своей речи он произнес по-русски: «Мы за мир».

    Останки были обнаружены при строительстве нового жилого квартала на территории бывших казарм. Специалистам удалось установить, что это были красноармейцы 175-й и 78-й стрелковых дивизий, участвовавшие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Первые 360 советских солдат были похоронены на кладбище в Крампнице еще в октябре 1945 года, позднее территорию мемориала расширяли.

    Ранее посольство РФ заявило о более чем 30 случаях осквернения советских захоронений в Германии с 2022 года. До этого российская дипмиссия в Германии направила ноту протеста МИД ФРГ из-за новых актов вандализма в Потсдаме, Нойбранденбурге и Зюре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германская сторона в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ, а их более четырех тысяч, находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, говорил посол Нечаев.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 17:35 • Новости дня
    Владелец Global Spirits Черняк получил 14 лет за финансирование ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владельца Global Spirits Евгения Черняка признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам заключения с крупным штрафом, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил гражданина Украины, владельца алкогольного холдинга Global Spirits 57-летнего Евгения Черняка  (внесен в перечень экстремистов и террористов) к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Согласно решению суда, первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Следствие установило, что с мая 2022 года по февраль 2023 года Черняк, оставаясь за пределами России, организовал перевод более 300 млн рублей на счета иностранных компаний якобы по контрактам на поставку коньячных дистиллятов. На самом деле, как утверждается, эти средства предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон «Азов», признанный террористическим и запрещенный в России.

    Дело рассматривалось военным судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Черняка также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черняк был объявлен в розыск в качестве обвиняемого в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины в июле 2023 года.

    В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена. А в июне 2024 года Ленинский райсуд Курска обратил в доход государства собственность компаний, связанных с Черняком.

    Позже, в феврале 2025 года Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.

    7 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    МИД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о возможности телефонных переговоров Путина и Мерца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.

    Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины. 

    7 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Экс-глава МИД ФРГ предрек крах экономики Германии

    Экс-глава МИД ФРГ Фишер спрогнозировал крах экономики Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер предупредил о риске разрушения экономики и социальной системы страны при сохранении текущей политики.

    Германию ждет экономический и социальный крах, если власти не изменят политический курс, заявил бывший министр иностранных дел Йошка Фишер в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС. По его словам, «если мы будем продолжать в том же духе, нашу страну ждет крах. Это будет экономический крах, который повлечет за собой и крах социального государства».

    Фишер также отметил, что ожидает от канцлера Фридриха Мерца более решительного лидерства и умения убеждать общество. Он подчеркнул, что глава правительства должен четко понимать, о чем говорит.

    6 мая исполнился год с начала работы правительства, сформированного блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией под руководством Мерца. По результатам последних опросов, их позиции значительно ослабли, а партия «Альтернатива для Германии» в ряде рейтингов вышла на первое место по популярности.

    Экономический кризис в Германии продолжается уже несколько лет. Его причины связаны с последствиями пандемии COVID-19 и прекращением поставок российского газа, что дополнительно ударило по немецкой экономике.

    Ранее в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны между Россией и Германией немецкая промышленность будет полностью уничтожена, а под угрозой окажется сама европейская цивилизация.

    Накануне стало известно, что рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд: в апреле его работу одобряли лишь 15% немцев, а 83% выразили недовольство. Сам Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами политики США и излишней европейской бюрократией.

    8 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).

    Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.

    В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.

    По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.

    Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.

    Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.

    Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.

    8 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Переживший войну ребенком немец рассказал, что никогда не считал русских врагами

    Немец Бидерманн заявил, что никогда не считал советских солдат врагами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Житель Германии Вольфганг Бидерманн, в детстве наблюдавший послевоенное присутствие советских войск, рассказал, что никогда не воспринимал советских солдат как врагов.

    Бидерманн вырос во Франкфурт-на-Одере в Бранденбурге, где после окончания Второй мировой войны находились советские военные, передает РИА «Новости».

    «Для меня русский, советский человек никогда не был врагом. Или врагом для немцев», – заявил он. По его словам, личное общение с советскими военными оказало сильное влияние на его мировоззрение и закрепило это отношение на всю жизнь.

    Бидерманн отметил, что с детства много читал, в том числе произведения советских авторов, писавших о войне. По его мнению, это лишь укрепило его представление о советских людях. Он добавил, что никогда не чувствовал враждебности со стороны советских солдат.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкие власти забыли, к чему приводит культивирование ненависти к русским под предлогом мнимой угрозы.

    Власти Германии назвали Россию главной угрозой в своей новой военной стратегии.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил массовую пропаганду войны с Россией в Германии.

    7 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Опрос: 83% немцев недовольны работой Мерца

    Опрос ARD показал максимальное недовольство немцев работой Мерца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    83% опрошенных в Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца спустя год после начала его правления, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

    Результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD, показали, что лишь 16% респондентов удовлетворены работой главы правительства Германии Фридриха Мерца, а 83% выразили недовольство. Это худший результат, зафиксированный для действующего канцлера в таком исследовании. Уровень одобрения снизился на пять процентных пунктов по сравнению с апрелем, а доля недовольных увеличилась на семь процентных пунктов, пишет ТАСС.

    В июне 2025 года, через месяц после вступления в должность, рейтинг одобрения Мерца составлял 39%. Для сравнения: самый низкий показатель его предшественника Олафа Шольца отмечался в сентябре 2024 года и составлял 18%. Сейчас лишь 25% респондентов считают, что Мерц справляется со своими обязанностями, а 69% придерживаются противоположной точки зрения.

    Особую критику вызывает стиль коммуникации канцлера – только 14% опрошенных считают его манеру общения убедительной, что на 20 процентных пунктов ниже по сравнению с августом 2025 года. Больше 82% респондентов не согласны с этим. Опрос проводился с 4 по 6 мая среди 1303 человек.

    Ранее в четверг бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер предупредил о риске разрушения экономики и социальной системы страны при сохранении текущей политики.

    А накануне стало известно, что рейтинг Мерца достиг исторического минимума – в апреле его работу одобряли лишь 15% немцев. Сам Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами политики США и европейской бюрократией.

    Между тем апрельский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал, что ФРГ вышла в лидеры по антироссийской активности.

    8 мая 2026, 06:35 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен четверых солдат ВСУ около Рясного в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Иволжанского, Марьино, Кияницы, Эсмани, Красички, Дружбы, Ямполя и Толстодубово, четверых солдат ВСУ бойцы взяли в плен.

    «В Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на семи участках до 300 м. В ходе наступательных действий в лесном массиве около Рясного в плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 17 участках до 350 метров.

    На Харьковском направлении в районах Червоной Зари, Терновой, Избицкого, Рубежного, Лосевки, Лукашово, Циркунов, Катериновки, Жовтневого, Новосёловки, Светличного и села Русские Тишки «Северяне» громили противника и его технику.

    В районе посёлка Ветеринарное штурмовые группы продвинулись до 200 метров в приграничных лесных массивах. На Липцовском направлении артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника

    На Волчанском бойцы ГВ «Север» продвинулись на восьми участках до 400 метров. Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а на Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 100 метров на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). В плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области. «Мясной полк» Сырского понес тяжелые потери под Сумами. Украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов в структурах ЕС
    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России
    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

