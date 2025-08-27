Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза

Кабинет Мерца предложил законопроект о расширении армии до 460 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект, направленный на увеличение числа военнослужащих бундесвера, сообщает Bloomberg.

Документ предусматривает, что в первоначальном варианте военная служба останется добровольной, но если набор не даст требуемых результатов, возможно возвращение всеобщего призыва, отмененного в 2011 году. Законопроект вступит в силу после одобрения парламентом – ожидается, что это произойдет в январе.

Планируется увеличить численность армии до 460 тысяч, включая 260 тыс. действующих военных и 200 тыс. резервистов. Согласно открытым данным, численность вооруженных сил Германии (Бундесвера) на начало 2025 года составляла около 183 тыс. человек. Таким образом, планируется увеличение численности армии Германии в 2,5 раза.

Глава Минобороны Борис Писториус выразил уверенность, что служба в армии станет достаточно привлекательной, чтобы избежать обязательного призыва.

«Речь не идет о том, чтобы отправлять кого-то на фронт, совсем наоборот. Сильный бундесвер в НАТО – это эффективное сдерживание, чтобы никому не пришлось воевать», – заявил Писториус в эфире радио Deutschlandfunk.

Фридрих Мерц с момента вступления в должность в мае пообещал сделать бундесвер самой сильной армией Европы. Несмотря на снятие ограничений на оборонные расходы, нехватка кадров и низкий интерес молодежи к военной службе остаются проблемой. Некоторые союзники Мерца требуют более жестких мер, автоматически активирующих призыв, если добровольцев будет недостаточно. Депутат Бундестага Томас Эрндль пообещал добиваться изменений законопроекта в парламенте.

Напомним, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что социальное государство Германии больше не является финансово устойчивым и требует фундаментальной переоценки системы пособий из-за расходов, которые превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.

