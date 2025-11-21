Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры»
Мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», его можно загрузить через RuStore, что расширяет возможности корпоративных пользователей.
Пользователи смартфонов и планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» теперь могут воспользоваться всеми функциями мессенджера Мax, сообщает VK.
Приложение появилось в RuStore, где доступно для скачивания. Крупнейшими корпоративными пользователями «Авроры» являются РЖД, «Аэрофлот», «Интер РАО», «Ростелеком» и «Почта России».
Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес заявил: «Национальная платформа для общения пришла на доверенную мобильную операционную систему. Это еще один важный шаг по созданию независимой цифровой экосистемы внутри страны, защищенных, устойчивых к санкционным рискам решений для российских пользователей».
Вице-президент VK и руководитель проекта Мax Фарит Хуснояров отметил, что сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» получили возможность зарегистрироваться в отечественном мессенджере, а для обеспечения безопасной среды применяются технологии VK, Лаборатории Касперского и тестируются антифрод-технологии «Сбера».
Аудитория Мах в ноябре превысила 55 млн. Вся инфраструктура мессенджера размещена на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО, что подтверждает его соответствие нормам законодательства и высокую надежность.
Напомним, в мессенджере Max запущен сервис для поиска и покупки билетов на культурные мероприятия.
Национальный мессенджер Max продолжает наращивать аудиторию, его среднесуточный охват превышает 22,1 млн пользователей.
