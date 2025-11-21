Мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры»

Tекст: Елизавета Шишкова

Пользователи смартфонов и планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» теперь могут воспользоваться всеми функциями мессенджера Мax, сообщает VK.

Приложение появилось в RuStore, где доступно для скачивания. Крупнейшими корпоративными пользователями «Авроры» являются РЖД, «Аэрофлот», «Интер РАО», «Ростелеком» и «Почта России».

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес заявил: «Национальная платформа для общения пришла на доверенную мобильную операционную систему. Это еще один важный шаг по созданию независимой цифровой экосистемы внутри страны, защищенных, устойчивых к санкционным рискам решений для российских пользователей».

Вице-президент VK и руководитель проекта Мax Фарит Хуснояров отметил, что сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» получили возможность зарегистрироваться в отечественном мессенджере, а для обеспечения безопасной среды применяются технологии VK, Лаборатории Касперского и тестируются антифрод-технологии «Сбера».

Аудитория Мах в ноябре превысила 55 млн. Вся инфраструктура мессенджера размещена на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО, что подтверждает его соответствие нормам законодательства и высокую надежность.

Напомним, в мессенджере Max запущен сервис для поиска и покупки билетов на культурные мероприятия.

Национальный мессенджер Max продолжает наращивать аудиторию, его среднесуточный охват превышает 22,1 млн пользователей.

