МВД: Мошенники изменили цели атак на аккаунты «Госуслуг»

Мошенники в 2025 году изменили свои цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуг» – теперь их основной задачей стало оказывать психологическое давление на владельцев, а также получать их персональные данные для оформления электронных sim-карт в преступных целях.
В пресс-центре МВД России объяснили, что злоумышленники нацеливаются именно на такие действия, тогда как раньше их интересовали иные способы использования полученного доступа, передает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что перемена в подходах мошенников связана, в частности, с усилением антифрод-механизмов, защищающих личные данные и учетные записи граждан на «Госуслугах».
С начала 2025 года МВД фиксирует активизацию мошеннических схем, предполагающих прямой контакт с жертвой. Потерпевших убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам, применяя для этого имитацию взлома аккаунтов в различных онлайн-сервисах и предлагая обратиться якобы в службу технической поддержки по поддельным номерам.
