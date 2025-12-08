В МВД раскрыли способы использования взломанных аккаунтов на «Госуслугах»

МВД сообщило о риске оформления кредитов и продажи данных при взломе «Госуслуг»

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленники, получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», могут воспользоваться личными данными для оформления кредитов, микрозаймов или продажи конфиденциальной информации, передает Telegram-канал УБК.

В МВД подчеркнули, что мошенники способны заказать кредит, получить электронную сим-карту на имя жертвы и использовать ее в дальнейших схемах.

Кроме того, преступники манипулируют личной информацией, в том числе используют данные для оформления налоговых вычетов, направляя выплаты на свои счета.

«Взломав ваш аккаунт, мошенники могут оформить кредит или микрозайм, заказать электронную сим-карту или продать информацию о вас», – сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что часто мошенники пугают жертв звонками и сообщениями о якобы взломанных аккаунтах, чтобы заполучить коды подтверждения из SMS или приложений.

Эксперты советуют никогда не передавать данные третьим лицам, даже под предлогом срочной защиты аккаунта, не переходить по подозрительным ссылкам и не подтверждать операции под давлением.

Напомним, накануне МВД сообщило о появлении новых схем мошенников с обучающими курсами.

Ведомство ранее предупредило граждан о распространении мошеннических сообщений с фотографиями, замаскированных под знакомых людей.

МВД также рассказало о мошенничестве через СМС, якобы отправленных от имени банков.