FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда

Tекст: Ольга Иванова

Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на постоянной основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе положение, согласно которому решения по санкциям могут приниматься без необходимости единогласия всех членов Евросоюза.

Financial Times отмечает, что ранее отдельная страна могла заблокировать продление антироссийских санкций, что потенциально открывало России путь к возврату своих резервов. До настоящего времени продление ограничительных мер требовало согласия всех государств ЕС каждые шесть месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.