    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Дмитриев заявил о «панике крупнейших дипломатов ЕС»
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
    Минск объяснил участие сыновей Лукашенко в переговорах в Омане
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    20 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    3 комментария
    8 декабря 2025, 06:29 • Новости дня

    Десантники пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Херсона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают возможность украинским военным, рассчитывавшим на осеннюю непогоду, оставаться незамеченными, рассказал офицер полка с позывным «Медведь».

    Российские десантники из 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно следят за всеми перемещениями украинских войск на противоположном берегу Днепра, передает РИА «Новости». По словам офицера с позывным «Медведь», погодные условия – туман и дождь – не мешают выполнению боевой задачи. «Противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр», – рассказал он.

    «Медведь» отметил, что попытки прорыва украинских военных пресекаются при помощи артиллерии и ударных беспилотников большой мощности. Система применения FPV-дронов организована точечно и эффективно, что не позволяет противнику добиться успеха при переправе.

    Даже при невозможности использовать БПЛА в сложные погодные периоды наблюдение за ВСУ ведется с наземных позиций, что обеспечивает постоянный контроль над ситуацией у реки и не дает украинским военным остаться незамеченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на севере Херсонской области. Подразделения украинского десанта попытались высадиться, но атака была отражена.

    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 22:25 • Новости дня
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    За ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, причем наибольшее число – 42 аппарата – сбито над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

    За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над территорией страны, передает Минобороны. Наибольшая активность наблюдалась в Саратовской области, где было уничтожено 42 БПЛА.

    Министерство обороны уточнило, что еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, девять аппаратов сбили над Волгоградской областью, два – над Белгородской областью, по одному – над Астраханской областью и Чечней.

    В ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Также системы ПВО в течение прошлого дня уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.

    Части поврежденных беспилотников обнаружили после атаки у деревни Глажево в Ленобласти.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Над Белгородской и Курской областями днем сбито 11 беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять часов средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

    Силы ПВО России за последние пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, атаки фиксировались с 13.00 до 18.00 по московскому времени.

    Семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области.

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. В Орловской области средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с поставками зарубежного вооружения на территорию Украины уже достигла критической стадии, передает издание «Страна».

    Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

    В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

    Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.


    Комментарии (3)
    7 декабря 2025, 08:28 • Новости дня
    Десантники выбили ВСУ из опорных пунктов Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Курьер».

    «Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.

    Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 20:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красноармейске идет завершение операций по проверке территории на наличие спрятавшихся и переодевшихся украинских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Дозачистка позиций вооруженных сил Украины продолжается в Красноармейске ДНР, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс еще не завершен, поскольку сохраняется вероятность присутствия скрывающихся или переодетых военнослужащих украинской армии.

    Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают работу по выявлению таких лиц.

    Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о новых взрывах в Чугуевском районе Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Чугуевском районе Харьковской области произошла серия взрывов на фоне действующей воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на филиал украинского телеканала «Общественное». В сообщении телеканала, опубликованном в Telegram, отмечалось: «Взрыв прозвучал в Чугуевском районе».

    Согласно интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации, в ряде населенных пунктов Харьковской области, включая Чугуевский район, срабатывает сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.


    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении техники ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки российских войск за последние сутки нанесли удары по позициям ВСУ на Северском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы операторы ударных дронов и артиллеристы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину «Козак», пикап, наземный роботизированный комплекс противника и пункт управления украинских беспилотников.

    В Минобороны сообщают: «Подразделения Южной группировки войск ежедневно лишают ВСУ возможностей к ведению эффективной обороны, нанося удары по военной технике, объектам инфраструктуры и живой силе в ближнем тылу врага».

    За минувшие сутки на Северском направлении удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Кучеровки под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка с освобождением поселка Кучеровка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Соответствующее сообщение опубликовало Минобороны России.

    «В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей», – говорится в поздравительной телеграмме главы военного ведомства.

    Белоусов отметил и поблагодарил офицеров и солдат за успешное выполнение поставленных задач, выразив уверенность, что их профессионализм и упорство обеспечат безопасность российских рубежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Кучеровку под Харьковом и Ровное в ДНР.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Житель Торского рассказал, что вырезал из ноги осколок после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина из Торского самостоятельно удалил из своей ноги глубокий осколок после удара дрона, примененного украинскими военными в поселке.

    Местный житель Торского Денис Кузьминов рассказал об обстоятельствах своего ранения после атаки беспилотника ВСУ, пишет РИА «Новости». По словам Кузьминова, в момент обстрела он находился во дворе своего дома, когда заметил дрон. «Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: «Все, мы горим», и мы убежали», – рассказал он.

    По словам Кузьминова, дрон следил за его передвижениями на участке и не мог спутать его с военным, так как тот находился в гражданской одежде и занимался бытовыми делами. После ранения мужчина с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался самостоятельно извлечь осколок, который глубоко застрял в ноге.

    Первую помощь пострадавшие оказали себе сами, поскольку вызвать медицинских работников в момент обстрела не представлялось возможным. По словам Кузьминова, подобные атаки беспилотников стали регулярными для Торского – украинская сторона применяет различные типы дронов, в том числе FPV и гексакоптеры «Баба Яга», атакуя не только его дом, но и других жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ямполе в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Беженец Руслан Гасанов рассказал, что женщина лишилась головы от попадания осколка мины.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 12:08 • Новости дня
    ПВО отразила атаку беспилотников в Тульской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО отразила воздушную атаку в Тульской области, пострадавших нет, было уничтожено два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    По его словам, системы ПВО Минобороны России успешно отразили воздушное нападение в Тульской области, передает РИА «Новости». Миляев сообщил, что были уничтожены два украинских беспилотника: «Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет». По его словам, по предварительным данным, разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры не выявлено. Миляев отметил, что в регионе сохраняется угроза повторных атак БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ использовали церковь для запуска дронов в Херсонской области. Бойцы «Ахмата» за неделю уничтожили более 100 беспилотников при помощи новой разработки. Обломки БПЛА обнаружили в Ленинградской области после утренней атаки.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    В Саранске прошла церемония награждения победителей премии «Голос героев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На торжественной церемонии в Республиканском дворце культуры Саранска наградили более 40 лауреатов премии «Голос героев» в 30 номинациях, при этом победителями стали как спортсмены и блогеры, так и герои СВО.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Народной премии «Голос героев» состоялась в Саранске. Более 40 человек со всей страны получили награды за выдающиеся поступки и достижения. В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 81 региона России, а призовой фонд премии составил 5 млн рублей.

    В числе победителей оказались спортсмены, волонтеры, инноваторы, фермеры и даже блогеры. Среди отмеченных – мастер спорта по айкидо Александра Тен, основатели инновационных и образовательных проектов, известные блогеры и активисты.

    Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что проект получил постоянную поддержку на федеральном уровне и приобретает особое значение для воспитания молодежи, подчеркнув: «Героями не рождаются. Ими становятся, следуя простой формуле – подлинной внимательности к миру вокруг». Он особо вручил знаки отличия героям спецоперации на Украине, вручая Георгиевский крест IV степени сержанту Дмитрию Аверьянову, вернувшемуся к патриотической работе после частичной потери зрения.

    Основатель премии Денис Шапкарин в речи напомнил, что идея проекта – открывать имена людей, чей труд не афишируют по ТВ, но которые совершают добрые дела каждый день, зачастую не требуя вознаграждения. Премия помогает транслировать такие ценности молодежи и формировать молодое поколение на примерах служения обществу.

    В рамках премии прошли медиаконференция, квесты для школьников, спектакль, аукцион и тематические выставки. Мероприятие завершилось торжественной церемонией с выступлениями артистов из разных регионов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 04:25 • Новости дня
    Совет Безопасности ООН запланировал заседание по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике состоится 9 декабря, сообщило постпредство Словении, исполняющей в декабре функции председателя СБ.

    Заседание назначено на 10.00 по местному времени (18.00 мск). Организацию встречи инициировали Словения в национальном качестве, Дания, Франция, Британия, Греция и Республика Корея, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад Института ООН по разоружению указывает на применение Украиной противопехотных мин и возможное наращивание их собственных запасов и производства. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

