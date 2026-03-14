Иранские военные заявили о перехвате «противобункерной ракеты» США

В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.