Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше его блокады
Платный проход через Ормузский пролив может стать лучшим вариантом для сохранения глобальной торговли и предотвращения серьезных перебоев в поставках, заявил гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Очевидно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободной торговли и мировых рынков», – приводит слова Пуянне на конференции Semafor World Economy портал Semafor.
Он заявил, если пролив будет вновь открыт, «все может вернуться в норму» в течение трех месяцев, учитывая, что объекты энергоснабжения региона в основном не повреждены.
Однако он предупредил: если война обострится и США атакуют энергетическую инфраструктуру Ирана, что спровоцирует ответные удары Тегерана по объектам в Персидском заливе, «масштаб проблемы изменится».
«Потому что когда вы разрушаете объекты… их восстановление занимает не месяцы, а годы», – сказал он.
В понедельник США начали блокаду Ормузского пролива после того, как американские и иранские переговорщики не смогли достичь соглашения во время марафонских переговоров в Пакистане в выходные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива. Кремль оценил последствия блокировки Ормузского пролива. МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.