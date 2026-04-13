МИД Ирана обвинил США в срыве сделки

Американская блокада Ормузского пролива, которую анонсировал президент Дональд Трамп после неудачных переговоров с Ираном в Пакистане, может серьезно ударить по экономике Китая, передает The New York Times.
Глава Белого дома заявил: «Соединённые Штаты начинают блокаду любых судов, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив». По его словам, цель операции – пресечь финансирование иранских военных за счет экспорта нефти.
Блокада начнется в понедельник, сообщил Центральное командование США (CENTCOM). Американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать судам, направляющимся в порты, не связанные с Ираном. Однако любые суда, пытающиеся войти в иранские порты или покинуть их, будут подвергаться досмотру.
Эксперты отмечают, что блокада может нанести серьезный удар по экономике Ирана, лишив его нефтяных доходов, но также поставит в сложную ситуацию страны, зависящие от иранской нефти, прежде всего Китай. При этом Иран по-прежнему способен использовать мины, ракеты и дроны для сдерживания судоходства в регионе.
По подсчетам, обычно через Ормузский пролив ежедневно проходят около 150 судов, однако в марте их было чуть более 150 за весь месяц из-за атак Ирана на коммерческие корабли. Аналитики полагают, что блокада может снизить мировые цены на нефть при восстановлении свободного судоходства, но сроки этого процесса остаются неопределёнными.
Власти Ирана, однако, не демонстрируют тревоги. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, комментируя ситуацию, заявил: «Скоро вы будете скучать по нынешним ценам на бензин», намекая на возможный рост цен в случае эскалации. Эксперты также отмечают, что на практике США будет сложно полностью контролировать движение танкеров, поскольку судовладельцы пользуются разными способами обхода ограничений, включая фальсификацию данных о портах прибытия.
