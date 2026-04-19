    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня

    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право

    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    19 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

    Йеменские хуситы пригрозили закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит политику, препятствующую миру, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera. Замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил: «Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, играя ключевую роль в международной торговле энергоресурсами. Через этот узкий морской проход ежегодно проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» рассматривало возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.

    Иранские военные заявили о готовности перекрыть данный водный путь.

    Йеменские повстанцы пообещали применить новое оружие против американских судов.

    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Проходивший Ормузский пролив круизный лайнер сообщил об инциденте на воде

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Около 20 судов отказались пересекать Ормузский пролив из-за действий Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

    18 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Иран пригрозил нанести новое поражение США и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.

    Хаменеи заявил. что военно-морские силы Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «точно так же, как молниеносные БПЛА армии атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о победе республики в конфликте с США и Израилем.

    Днем ранее он отказался одобрять мирную сделку с Соединенными Штатами без выполнения десяти условий Тегерана.

    Утром 18 апреля власти страны возобновили обслуживание гражданских воздушных судов в ряде аэропортов.

    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    От ударов США и Израиля в Иране погибли почти 3,5 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    18 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии

    Лавров: Философия нацизма откровенно возрождается в Германии и Финляндии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Анталье обратил внимание на тревожные тенденции в некоторых европейских государствах, передает РИА «Новости». По его словам, идеи, близкие к нацистским, вновь набирают популярность на Западе.

    «Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны как Германия, Финляндия. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская беженка Салли Райски рассказала о повседневном присутствии нацистской символики в своей стране.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее указал на наличие явных признаков ренацификации в современной Германии. Министр также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    18 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров предсказал воздаяние от народов Европы лидерам типа Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в том, что европейские народы со временем дадут свою оценку политикам вроде Каи Каллас, напомнив о её спорных заявлениях о России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что наличие в Европе политиков вроде главы евросоюзной дипломатии Каи Каллас вызывает у него спокойствие и уверенность в том, что народы Европы узнают истинную цену таким лидерам, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о высказывании Каллас, которая заявляла, что за последние 100 лет Россия 19 раз нападала на разные страны, не считая, по ее словам, стран Африки. Министр назвал это заявление «вызывающе невежественным и нелепым».

    «Лично я спокоен. Пока такие люди в «стране европской» есть, у нас есть надежда, что все-таки народы европейских стран – исторически цивилизованные, образованные, умные люди – будут знать цену такого рода лидерам», – заявил министр.

    Глава МИД России также отметил, что стремление жить в мире является врожденным качеством россиян. Он подчеркнул, что для нации, пережившей множество войн и трагедию Второй мировой войны, приоритетом всегда остается сохранение жизней людей и недопущение угроз их безопасности.

    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в агрессии против африканских стран.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобные исторические суждения противоречащими здравому смыслу.

    Лавров заявил, что молодые иностранные дипломаты склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    Ранее Лавров сравнил европейских политиков, избегающих контактов, с детьми.

    18 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Финляндии раскритиковали Стубба за отказ посетить Москву

    Профессор Малинен призвал Стубба посетить Россию вместо Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за планы поехать на Ближний Восток вместо Москвы на фоне роста напряженности с Россией.

    Президент Финляндии Александр Стубб подвергся резкой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, передает РИА «Новости».

    Малинен заявил в соцсети, что Стубб должен отправиться в Москву, а не на Ближний Восток, из-за обострения отношений с Россией.

    «Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше – отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», – обратился профессор с вопросом к Стуббу.

    В ближайшие дни Стубб планирует посетить Иорданию и Египет, чтобы провести переговоры с лидерами этих стран по ситуации на Ближнем Востоке.

    Малинен раскритиковал русофобскую политику финского президента.

    Ранее Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Президент Бразилии Лула да Силва похвалил запрет Испании на полеты самолетов США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Госдолг России стал самым низким среди стран G20
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации