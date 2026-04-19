МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.
Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.
Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.
Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.
Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.
Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.