Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Каллас заявила, что она все еще не уверена, какие последствия влечет за собой блокада со стороны США.

«Не совсем ясно, что представляют собой действия США», – сказала она «Би-би-си», когда ее спросили, поддерживает ли она меры американского лидера Дональда Трампа.

По ее словам, ЕС не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены ЕС также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

«Должно быть ясно, что опасности нет», – сказала она.

Повторяя призывы других мировых лидеров, Каллас заявил, что необходимо найти дипломатическое решение конфликта и что для достижения соглашения между странами должно существовать «взаимное уважение».

Она добавила, что и другие страны региона должны сесть за стол переговоров, «потому что они знают Иран лучше, чем кто-либо другой».

Когда Каллас спросили, хочет ли Трамп, чтобы ЕС занял место за столом переговоров в этом конфликте, она сказала: «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он думает о Европейском союзе, так что, я думаю, вам решать».

