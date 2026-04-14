Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном
Европейский союз не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив, заявила «Би-би-си» глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас после введения США блокады иранских портов.
Каллас заявила, что она все еще не уверена, какие последствия влечет за собой блокада со стороны США.
«Не совсем ясно, что представляют собой действия США», – сказала она «Би-би-си», когда ее спросили, поддерживает ли она меры американского лидера Дональда Трампа.
По ее словам, ЕС не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены ЕС также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.
«Должно быть ясно, что опасности нет», – сказала она.
Повторяя призывы других мировых лидеров, Каллас заявил, что необходимо найти дипломатическое решение конфликта и что для достижения соглашения между странами должно существовать «взаимное уважение».
Она добавила, что и другие страны региона должны сесть за стол переговоров, «потому что они знают Иран лучше, чем кто-либо другой».
Когда Каллас спросили, хочет ли Трамп, чтобы ЕС занял место за столом переговоров в этом конфликте, она сказала: «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он думает о Европейском союзе, так что, я думаю, вам решать».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки.