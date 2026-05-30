Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»

Глава Пентагона Хегсет заявил о намерении США найти способ помочь Украине

Tекст: Вера Басилая

Хегсет заявил, что американские власти продолжат искать пути для оказания военной поддержки Киеву, передают «Вести».

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Украину способной к самозащите.

«Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», – заявил руководитель американского оборонного ведомства.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Вашингтона предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский направил письмо президенту США и Конгрессу США с просьбой восполнить критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.

Ранее американские власти оставили без ответа послание Владимира Зеленского о нехватке средств противовоздушной обороны.

До этого глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства систем ПРО.

Месяцем ранее Пентагон направил Киеву размороженную военную помощь на сумму 400 млн долларов.