Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Глава Пентагона Хегсет заявил о намерении США найти способ помочь Украине
США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, поэтому найдут способ оказать им помощь, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Хегсет заявил, что американские власти продолжат искать пути для оказания военной поддержки Киеву, передают «Вести».
Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Украину способной к самозащите.
«Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», – заявил руководитель американского оборонного ведомства.
Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Вашингтона предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский направил письмо президенту США и Конгрессу США с просьбой восполнить критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.
Ранее американские власти оставили без ответа послание Владимира Зеленского о нехватке средств противовоздушной обороны.
До этого глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства систем ПРО.
Месяцем ранее Пентагон направил Киеву размороженную военную помощь на сумму 400 млн долларов.