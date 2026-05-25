  • Новость часаУльянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев наказан за Старобельск
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Каллас назвала удар «Орешником» по Киеву «балансированием на грани ядерной войны»
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    Мнения
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    10 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    106 комментариев
    25 мая 2026, 06:58 • Новости дня

    Стало известно о всплеске вооруженного дезертирства ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, значительно возросло в Харькове, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины в Харькове, передает РИА «Новости». По данным силовиков, беглецы покидают позиции вместе с выданным им оружием.

    «Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года из украинской армии дезертировали около 80 тыс. военнослужащих.

    В Харьковской области банды беглецов занимаются убийствами и торговлей военной амуницией.

    Командование 57-й бригады ВСУ на этом направлении столкнулось с массовым самовольным уходом солдат.

    24 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки гражданских объектов армия нанесла комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

    Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

    В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

    Комментарии (62)
    24 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    После ночной атаки на Киев Владимир Зеленский позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере для обсуждения «дальнейших действий союзников».

    Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере, передает Lenta.ru.

    «Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

    После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    Комментарии (9)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (15)
    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Каллас заявила о намерении ЕС усилить давление на Москву после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    Комментарии (22)
    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (34)
    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    Ульянов в беседе с Гросси о ЗАЭС призвал к однозначной реакции на обстрелы

    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    Комментарии (5)
    24 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные паблики выразили недовольство эффективностью противовоздушной обороны из-за отсутствия западных противоракет, сообщает издание «Страна».

    Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.

    В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинской столице.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Комментарии (6)
    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    Комментарии (2)
    24 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

    Макрон предостерег Белоруссию от вовлечения в конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает канал TF1.

    Макрон во время телефонного разговора с Лукашенко, посоветовав ему избегать участия в текущих боевых действиях и улучшать отношения с Европой. передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора двух политиков.

    «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», – сообщил источник в окружении французского лидера.

    Ранее президенты Белоруссии и Франции обсудили взаимодействие Минска с европейскими странами.

    До этого Макрон выразил готовность к проведению переговоров с Владимиром Зеленским.


    Комментарии (6)
    24 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Обломки американской ракеты Patriot упали на улицы Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской столице обнаружили обломки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые упали прямо на городские улицы из-за сбоя в работе системы.

    Части ракеты американского производства были найдены на одной из улиц Киева, передают Военкоры русской весны. Судя по опубликованным ночным кадрам, боеприпасы сработали нештатно.

    В результате технического сбоя несколько зенитных ракет системы противовоздушной обороны упали на территорию города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности ударов по украинской столице.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 18:01 • Новости дня
    Британия и Франция отказались тратить 0,25% ВВП на помощь Киеву
    Британия и Франция отказались тратить 0,25% ВВП на помощь Киеву
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британия и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, сообщает Telegraph.

    Британия и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Инициатива была предложена для обеспечения бесперебойной отправки боеприпасов и техники.

    В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что участники военного блока не согласятся отдавать часть годового дохода на поставки вооружений. Ранее он сам выступал с таким предложением.

    «Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине», – отмечает издание. Против инициативы также высказались Испания, Италия и Канада.

    При этом семь стран альянса поддержали идею. Газета не уточняет их названия, но подчеркивает, что все они уже перечисляют более 0,25% ВВП. По данным Кильского университета, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал отсутствие перспектив у предложения о передаче Киеву доли национального дохода стран-участниц.

     Ранее участники программы закупок вооружений усилили давление на Великобританию и Францию ради справедливого распределения расходов.

    Комментарии (5)
    24 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели ударов «Орешником» на Украине

    Минобороны: ВС России наносили удары только по военным объектам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ, сообщает Минобороны России.

    В военном ведомстве особо подчеркнули, что атака была направлена исключительно на военную инфраструктуру. По гражданским объектам никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Среди целей, пораженных «Орешником», «Искандерами», ракетами «Кинжал» и «Циркон», а также ударными дронами, были объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате комбинированного удара поражены объекты военно-промышленного комплекса на Украине.

    Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 08:01 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Информацию о происходящем в украинской столице распространил местный телеканал «Общественное», передает РИА Новости. На протяжении воскресного дня журналисты уже несколько раз информировали жителей о подобных инцидентах.

    «В Киеве снова звучат взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала вещателя.

    Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент на территории города действует режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в украинской столице прозвучала серия ночных взрывов.

    В конце апреля воздушная тревога охватила Киев и восемь областей страны.

    Днем ранее местные издания зафиксировали громкие звуки на фоне работающих сирен.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Взрывы повредили здания МИД и налоговой службы в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Последствия ночных происшествий затронули ключевые административные объекты Киева, передает ТАСС. Внешнеполитическое ведомство подтвердило факт инцидента. «Здание МИД Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов поблизости», – говорится в заявлении ведомства.

    Серьезный урон нанесен Главному управлению украинской Государственной налоговой службы. Представители ведомства сообщили о разрушенном фасаде и выбитых стеклах в большинстве рабочих помещений.

    Масштаб последствий оказался весьма широким. По данным украинских спасателей, пожары и различные разрушения зафиксированы в 40 локациях. Инциденты охватили восемь районов города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре.

    Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    Комментарии (4)
    Главное
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на Киев
    Зеленский пожаловался Макрону на массированный удар по Киеву
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    European Gymnastics допустило российских атлетов к турнирам
    «Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Израиль нашли в Иране своего Керенского

    На фоне новостей о «прорыве» на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, американские СМИ выяснили, кого именно США хотели поставить во главе Ирана – экс-президента этой страны Махмуда Ахмадинежада. Этот политик считал своим главным достижением отрицание Холокоста, но американцам понадобился по другой причине. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации