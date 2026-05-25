Российские бойцы начали боевые испытания новейшего акустического детектора дронов
Подразделения бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустической разведки, способной определять тип вражеских беспилотных аппаратов с помощью искусственного интеллекта.
Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» проводят боевую апробацию новейшего комплекса акустического обнаружения дронов, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
«Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживания электропитания», – заявили в центре. Само изделие представляет собой средство звуковой разведки, созданное одним из партнеров ЦБСТ для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. Отличительной особенностью комплекса стал нейросетевой модуль, позволяющий точно определять тип приближающегося аппарата.
По итогам испытаний систему планируется модернизировать с учетом реальной боевой обстановки и потребностей подразделений противовоздушной обороны. В перспективе комплекс сможет интегрироваться в общую систему осведомленности о воздушной обстановке, обмениваясь данными с радиолокационными станциями и другими средствами обнаружения.
Специалисты подчеркнули, что современные конфликты доказывают высокую востребованность компактных и энергоэффективных средств звуковой разведки. Особую роль в их развитии играет искусственный интеллект, который улучшает фильтрацию шумов и повышает точность определения координат беспилотников противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в добровольческой бригаде «БАРС-Курск» появился специальный отряд для испытаний новейших беспилотных систем.
В феврале один из добровольцев этого подразделения погиб при атаке украинских дронов на объект энергетики.
В середине мая казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для самостоятельного поиска вражеских аппаратов.