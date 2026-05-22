На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала руководитель организации Патрисия Мендиганьо..
Правозащитная группа «Голоса тех, кого нет» пытается найти исчезнувших солдат, передает РИА «Новости». Руководитель объединения Патрисия Мендиганьо рассказала о масштабах проблемы. «Ведем поиск приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», – сообщила она.
Супруг главы организации исчез полтора года назад во время боевых действий. Сейчас объединение помогает родственникам боевиков составлять запросы в Киев и посольство Колумбии в Варшаве. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, однако на передовой их используют как пушечное мясо.
Наниматели часто отказываются возвращать тела погибших и не выплачивают обещанные деньги. В июле 2025 года колумбийский лидер Густаво Петро назвал происходящее ограблением страны. Это стало реакцией на слова российского посла о стабильно высоком потоке боевиков.
В марте текущего года государство официально присоединилось к международной конвенции против вербовки и финансирования наемников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели семи тысяч соотечественников на чужой войне.
В прошлом году группа желающих покинуть ряды ВСУ иностранцев бесследно исчезла на украинской территории.