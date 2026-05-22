  Жителей Запорожской области предупредили о перебоях с водой
    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
    Трамп объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 06:11 • Новости дня

    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала руководитель организации Патрисия Мендиганьо..

    Правозащитная группа «Голоса тех, кого нет» пытается найти исчезнувших солдат, передает РИА «Новости». Руководитель объединения Патрисия Мендиганьо рассказала о масштабах проблемы. «Ведем поиск приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», – сообщила она.

    Супруг главы организации исчез полтора года назад во время боевых действий. Сейчас объединение помогает родственникам боевиков составлять запросы в Киев и посольство Колумбии в Варшаве. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, однако на передовой их используют как пушечное мясо.

    Наниматели часто отказываются возвращать тела погибших и не выплачивают обещанные деньги. В июле 2025 года колумбийский лидер Густаво Петро назвал происходящее ограблением страны. Это стало реакцией на слова российского посла о стабильно высоком потоке боевиков.

    В марте текущего года государство официально присоединилось к международной конвенции против вербовки и финансирования наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели семи тысяч соотечественников на чужой войне.

    В прошлом году группа желающих покинуть ряды ВСУ иностранцев бесследно исчезла на украинской территории.

    21 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Иволжанским, Запсельем и Дегтярным.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Лесной Стенки, Дружелюбовки, Чернещины Харьковской области, Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Стенок, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины HMMWV, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили харьковскую Волоховку.

    До этого они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А ранее освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

    Вооруженные силы Украины заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар. По этому маршруту осуществляется снабжение Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции на платформе Max.

    «Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС», – заявили представители объекта. Они уточнили, что по данной трассе ежедневно перемещаются местные жители и сотрудники станции.

    В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают профильные специалисты, которые обследуют территорию и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.

    На следующий день руководство объекта продемонстрировало последствия этого удара делегации МАГАТЭ.

    В начале месяца беспилотники ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    22 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Вашингтон сохраняют настрой на конструктивную работу по украинскому направлению благодаря взаимопониманию на высшем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков в интервью газете «Ведомости» прокомментировал существующее мнение о том, что импульс, данный российско-американскому диалогу встречей в Анкоридже, немного исчерпан, а сама формулировка «дух Анкориджа» в Америке практически неизвестна.

    «Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», – сказал он.

    По словам дипломата, именно это доверие позволило согласовать базовые контуры урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона остается привержена достигнутым договоренностям. Главным фактором является сохранение готовности к созидательной работе и восстановлению сотрудничества.

    Замминистра подчеркнул отсутствие оснований говорить о замедлении двустороннего диалога.

    «Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров, что американская администрация сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.

    В августе 2025 года президент России Владимир Путин впервые за 10 лет посетил США. Переговоры лидеров двух стран длились более трех часов, а их итогом стала совместная пресс-конференция, на которой темы, связанные с Украиной, были обозначены как одни из ключевых.

    21 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля передал «Золотую Звезду» Героя России семье лейтенанта Василия Марзоева, отдавшего жизнь в ходе спецоперации, после чего отец бойца рассказал о военной династии в их семье и о том, как формировался характер его сына.

    «Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском», – сказал Аркадий Марзоев, передает официальный сайт Кремля.

    Он пояснил, что Василий проходил службу в воздушно-десантных войсках, продолжая семейную военную традицию. Его дядя Станислав также служил в ВДВ, прошел Афганистан, а позднее, занимая должность заместителя командующего 58-й армией, погиб при выполнении задач по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

    «И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – подчеркнул отец Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир разведывательного взвода Василий Марзоев погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач в Запорожской области.

    21 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях бригады ВСУ из «золотой молодежи»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Формирование украинской армии, известное особым статусом и популярностью среди молодых обеспеченных призывников, столкнулось с серьезными потерями на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили российские силовики.

    Подразделение украинских войск, созданное специально для представителей так называемой золотой молодежи, несет существенные потери. «На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Источник агентства в российских силовых структурах пояснил, что в рядах противника существуют так называемые элитные подразделения. Подобные формирования номинально числятся на фронте, однако зачастую могут находиться далеко за пределами страны.

    Представители 158-й бригады никогда не скрывали своего привилегированного положения. Отмечается, что службу в этом подразделении активно рекламировали среди обеспеченной украинской молодежи.

    До этого сообщалось, что в феврале 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность под Андреевкой в той же Сумской области. Ранее родственники военнослужащих этого подразделения заявляли о сотнях пропавших без вести солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, данное формирование проходило обучение на базе бронекавалерийской дивизии в Польше.

    21 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы ударе по операторам БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о том, действительно ли вооруженные силы Украины якобы уничтожили российский пункт подготовки операторов дронов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Министерство обороны вопрос журналистов о якобы ликвидации пункта подготовки операторов дронов, передают РИА «Новости».

    Ранее появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины якобы могли уничтожить объект и 65 курсантов в Донецкой области.

    «Нет, не могу прокомментировать. Такие вопросы нужно адресовывать в наше оборонное ведомство», – ответил представитель Кремля на соответствующий запрос прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о подготовке ВСУ к атаке на Брянскую область.

    Осенью представитель Кремля предложил обращаться к военному ведомству за комментариями по украинскому удару по Крыму.

    В апреле текущего года руководство Минобрнауки отвергло информацию о принудительном отчислении студентов ради службы в беспилотных войсках.

    22 мая 2026, 03:36 • Новости дня
    После атаки украинских БПЛА девять округов Херсонской области остались без света
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов девять округов Херсонской области лишились электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Без света остались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов, сообщил Сальдо в «Максе».

    «Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», – заявил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть Запорожской области столкнулась с аварийными отключениями электроснабжения.

    На днях из-за технологического нарушения на электросетях в Херсонской области подача электроэнергии прекратилась сразу в девяти муниципалитетах региона.

    21 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Госслужбы Украины покинули Марганец из-за приближения линии фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские государственные структуры массово покидают Марганец Днепропетровской области из-за приближения фронта, сообщили местные СМИ.

    Украинские государственные структуры массово покидают Марганец Днепропетровской области из-за приближения фронта, передает ТАСС. В частности, инкассаторы отказываются обслуживать городские объекты.

    Местные жители отмечают, что уход официальных служб спровоцировал серьезные проблемы в экономике населенного пункта. Люди жалуются на закрытие торговых точек и прекращение работы коммерческих предприятий.

    «Полным хаосом», – так описывают горожане текущую ситуацию.

    Марганец находится в Никопольском районе. Ранее, 12 мая, региональная администрация объявила о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Никополь и сам Марганец.

    В феврале на фоне продвижения российских войск началась эвакуация предприятий из Запорожья.

    Осенью прошлого года жители Днепропетровской области массово покидали свои дома из-за приближения фронта.

    21 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Удары ВСУ по Брянской области убили двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще одного человека, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины ударили по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Как итог: два работника предприятия были убиты, еще один получил ранения, сообщил в Мах временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    Накануне украинский беспилотник ранил водителя грузовика в поселке Суземка Брянской области. Днем ранее двое мужчин пострадали при ударе дронов по автозаправочной станции в Клинцовском районе области.

    А в середине мая два сотрудника РЖД получили ранения после атаки беспилотника на железнодорожный вокзал все той же Унечи.

    21 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, а также объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 516 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 150 139 беспилотников, 661 ЗРК, 29 399 танков и других бронемашин, 1 723 боевые машины РСЗО, 35 024 орудия полевой артиллерии и миномета, 62 155 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    До этого ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    А в конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации