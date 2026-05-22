Глава федеральной комиссии США по искусству Кук собрался посетить ПМЭФ

Tекст: Антон Антонов

«Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», – приводит слова Кука РИА «Новости».

Американский чиновник является основателем и президентом Национального фонда памятников США. Он специализируется на России во Всемирном фонде памятников.

Ранее Кук участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России сообщило о желании американских предпринимателей участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал содержательное выступление главы государства на предстоящем форуме.