0 комментариев
Глава федеральной комиссии США по искусству Кук собрался посетить ПМЭФ
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что планирует посетить ПМЭФ и присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.
«Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», – приводит слова Кука РИА «Новости».
Американский чиновник является основателем и президентом Национального фонда памятников США. Он специализируется на России во Всемирном фонде памятников.
Ранее Кук участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России сообщило о желании американских предпринимателей участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Форум пройдет с 3 по 6 июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал содержательное выступление главы государства на предстоящем форуме.