Житель Кисловодска получил 14 лет за сбор информации для террористов
Суд отправил шпиона террористов из Кисловодска в колонию, мужчина проведет за решеткой 14 лет за присягу запрещенной организации и передачу боевикам фотографий одного из городских зданий, сообщили в суде.
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кисловодска Эрлену Акопову, вступившему в ряды запрещенного в России «Исламского государства*», говорится в сообщении инстанции. Злоумышленник вел разведывательную деятельность в интересах международной террористической группировки.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – заявили в суде.
Следствие установило, что в марте 2025 года фигурант записал аудиообращение с клятвой верности главарю боевиков. В июне того же года он по заданию кураторов провел разведку одного из зданий в Кисловодске, отправив террористам фотоматериалы и видеозаписи объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный в Пятигорске пособник украинских спецслужб заявил о своей причастности к «Исламскому государству».
До этого Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам этой террористической организации за подготовку подрыва здания суда в Пятигорске. А летом 2024 года обвиняемый в захвате заложников в ростовском СИЗО Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ