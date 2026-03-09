  • Новость часаВ Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
    В Грузии почтили память погибших сталинистов-националистов
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    4 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    51 комментарий
    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня

    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ

    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, средства могут принадлежать украинской мафии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».

    В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.

    Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.

    Комментарии (20)
    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (58)
    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    Комментарии (16)
    6 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    @ JENS KALAENE/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские власти намерены депортировать бывших высокопоставленных украинских военных, задержанных при транспортировке ценностей из Австрии на Украину, сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

    Венгрию в течение дня покинут семеро граждан Украины, включая бывшего генерала СБУ, заявил Ковач в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Задержанными оказались отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем – бывший майор ВВС. У остальных задержанных также есть опыт военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Украина обвинила власти соседней страны в захвате «в заложники» семи сотрудников «Ощадбанка». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о транзите 900 млн долларов на украинскую территорию с начала года.

    Комментарии (11)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 04:17 • Новости дня
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина много лет использует маршрут через Венгрию для регулярной перевозки крупных сумм наличных и банковских металлов из Австрии.

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в государственном «Ощадбанке» утверждает, что Украина годами провозит наличные средства и банковские металлы из Австрии через Венгрию.

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) недавно задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Он отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Киева объяснений по поводу задержанных.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина вернула своих граждан.

    Представитель «Ощадбанка» сообщил изданию: «Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером – австрийским Raiffeisen Bank – и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые везли на Украину десятки миллионов долларов и евро, а также килограммы золота. Киев назвал случившееся «захватом заложников».

    В Будапеште намекнули, что изъятые финансы принадлежали «украинской военной мафии».

    Эксперты считают, что Киев уже никогда не получит эти средства, а в будущем потеряет еще больше. Семь украинских инкассаторов, ранее задержанных в Венгрии, освободили и они уже вернулись на Украину.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в столице Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы могут организовать серию атак в столице Венгрии из-за отказа Будапешта поддерживать киевский режим без поставок российской нефти, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Киев способен пойти на организацию терактов в Будапеште из-за политических разногласий, сказал собеседник ТАСС.

    «Киев привык вести боевые действия исключительно террористическими методами, и нельзя исключать, что в Будапеште и других венгерских городах СБУ и ГУР будут организованы теракты», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России не исключала выбор Киевом Венгрии в качестве цели для провокаций. Власти страны приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Нидерланды заняли первую позицию в ЕС по стоимости бензина Euro 95

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (13)
    8 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота

    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный банк Украины обратился к Венгрии с требованием вернуть задержанные инкассаторские автомобили и крупную сумму валюты с золотом.

    Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности, конфискованные венгерскими властями, передает РИА «Новости». По сообщениям банка, речь идет о задержании семерых сотрудников, двух инкассаторских машин, а также о перевозимых ими 80 млн долларов и девяти килограммах золота. Сотрудники банка уже вернулись на Украину, однако техника и ценности по-прежнему остаются у венгерских властей.

    В пресс-службе «Ощадбанка» добавили: «После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников »Ощадбанка«, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными». Также банк сообщил о намерении оспорить решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской бригады на территории Евросоюза.

    В банке подчеркивают, что уверены в законности своих действий и уже передали все подтверждающие документы в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции «Ощадбанк» обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита перевозки средств и ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности.

    Напомним, в пятницу венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. Сейчас в украинских банках наблюдаются трудности с выдачей наличных после скандала в Венгрии.

    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (8)
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

  • О газете
