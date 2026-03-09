Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ

Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».

В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.

Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.