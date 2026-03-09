Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.0 комментариев
Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.
Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.